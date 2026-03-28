2 ครูศูนย์เด็ก เผยชนวนเหตุ ‘ผอ.กองการศึกษา’ บุกทำร้ายต่อหน้าเด็ก คาดเรื่องงานกีฬาสี

ฟังจากปาก 2 ครูศูนย์เด็ก ชนวนเหตุ ‘ผอ.กองการศึกษา’ บุกตบต่อหน้าเด็ก คาดเรื่องงานกีฬาลี
เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 28 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณี ผอ.กองการศึกษา บุกตบดุเดือดในศูนย์เด็กเล็ก อบต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ต่อหน้าเด็กอนุบาลที่กำลังหลับ ครู 2 คนน่วม ถูกบีบคอ หยุมหัว คร่อมตบ นายก อบต.สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามที่ เพจ “กำแพงเพชร ร้องเรียนอะไร บอกไว้ที่นี่“ โพสต์คลิปเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แห่งหนึ่งใน จ.กำแพงเพชร
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ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับ ครูเจ อายุ 50 ปี ครูหญิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อ่างทอง จ.กำแพงเพชร ได้เปิดให้ดูร่องรอยจากการถูก นาง ก. ผู้อำนวยการกองการศึกษา อบต.อ่างทอง ทำร้ายตามคลิป พบว่ามีรอยช้ำสีแดงบริเวณลำคอด้านขวา และบริเวณไหปลาร้าด้านซ้าย นอกจากนี้บริเวณหน้าอกก็มีรอยพกช้ำ พร้อมกับได้นำเส้นผมที่ถูกกระชากจนขาดให้ผู้สื่อข่าวดู โดยหลังจากเกิดเหตุได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ ผอ.กองการศึกษาดังกล่าวแล้ว ซึ่งวันนี้ตำรวจจะเรียกสอบปากคำตนเองและเพื่อนครูอีกคนที่ถูกกระทำ
ทั้งนี้ได้เล่าให้ฟังถึง ปมเหตุเกิดจากความไม่พร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาเด็กเล็กภายใน อบต. ซึ่งมีการเลื่อนการจัดการแข่งขันไปช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็เห็นด้วย แต่ผอ.กองการศึกษา ยังยืนกลางที่จะจัดโดยอ้างว่า ทำไมเทศบาลอื่นจัดได้ แต่ที่นี่มีข้าราชการครูถึง 2 คนจัดไม่ได้ และขู่จะเอาออกจากราชการ จึงกลายเป็นเรื่องบาดหมางกันจนลงมือก่อเหตุ
ซึ่งตนก็เป็นห่วงเด็กที่กำลังนอนหลับอยู่เกรงว่าจะได้รับอันตราย ตนยอมรับว่า ผอ.กองการศึกษาทำเกินกว่าเหตุ และอ้างว่าพฤติกรรมของ ผอ.กองการศึกษาดังกล่าวยังมีการแอบมานอนในที่ทำงานในเวลาราชการด้วย ตนก็ได้ถ่ายคลิปเอาไว้
ขณะที่ ครูรัตนา อายุ 49 ปี (เพื่อนครูที่เข้าไปช่วยเหลือ) เล่าว่า ชนวนเกิดเหตุจาก LINE กลุ่มกองการศึกษา เมื่อ ผอ. ได้ LINE มาทวงโครงการที่ต้องการให้จัดพร้อมแนบรูป การจัดกีฬาของ เทศบาลอื่นว่าทำไมจัดได้ แต่ครูที่นี่เป็นข้าราชการ 2 คนแต่ทำไมจัดไม่ได้ โดยครูว่าจะทำบันทึกข้อความให้ออกจากราชการ หรือย้ายไม่ให้อยู่ที่เดิม
ตนได้คุยกับครูเจ ซึ่งรู้ว่าครูเจมีการลาหยุดในวันจันทร์ แต่ ผอ.ไม่ให้ลา ตนจึงให้ครูเจทำเรื่องชี้แจง จากนั้นก็ได้ปรึกษากันและขึ้นไปคุยกับคณะผู้บริหารของ อบต. โดยผู้บริหารเห็นด้วยกับการเลื่อนการจัดโครงการไปช่วงเดือนพฤศจิกายน แต่ ผอ. กองการศึกษาได้สั่งชุดกีฬามาแล้ว ทำให้เกิดความไม่พอใจ คาดว่าน่าจะเป็นประเด็นนี้
หลังจากนั้นตนก็มาพาเด็กเข้านอนกลางวัน โดยยังเหลือเด็กที่ยังไม่นอนอีกหนึ่งคน ตนจึงชวนครูเจไปกินข้าวกลัวจะเลยเวลา ส่วนเด็กที่นอนไม่หลับให้มานั่งอยู่กับพวกตน หลังจากนั้น ผอ. ก็ตามชี้หน้าด่า ใครให้มากินข้าว ยังกินไม่ได้ เด็กยังนอนไม่ครบ หลังจากนั้นตนก็กลับมาทำงาน ต่อมา ผอ.ก็ได้มาเคาะกระจกห้องเรียกให้ไปคุยแต่ตนไม่ได้ออกไป จากนั้นก็มาโวยวายใส่ตนและกระชากตนจนล้มลง ตนบอกว่าอย่าทำตนเพราะตนป่วยเป็นเลือดอุดตันในขั้วปอด แต่ผอ.บอกว่า “เธออย่ามาดัดจริตแกล้งป่วย” ก่อนจะพุ่งตรงไปห้องครูเจ จนเกิดเหตุการณ์ในคลิปดังกล่าว ตนจึงได้ตามไปช่วยเหลือซึ่งได้ถ่ายภาพไว้ช่วงหนึ่ง หลังจากนั้นก็ได้แยกออกจากกัน ซึ่งเรื่องนี้ครูเจโดนจนอ่วม ถ้าไม่เข้าไปห้ามก็คาดว่าคงจะเอาถึงตาย เบื้องต้นได้ไปตรวจร่างกายและเข้าแจ้งความกับตำรวจแล้ว
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านของ ผู้อำนวยการกองการศึกษา อบต.อ่างทอง เพื่อสอบถามเรื่องราวดังกล่าวและให้ชี้แจ้งกับเรื่องที่เกิดขึ้น แต่ได้รับการปฏิเสธไม่ออกมาพูดคุยแต่อย่างใด ประตูบ้านปิดเงียบแต่มีรถจอดอยู่ ขณะที่ผู้สื่อข่าวได้พยามโทรหาหลายครั้งแต่ก็ไม่รับสาย