รวบ 2 พ่อเล้าเมียนมา ค้ากามเด็กสาวต่ำสุด อายุ 15 ปี อึ้ง ให้ค่าตัวคนละ 800 บาท

ตร.สังขละบุรี พร้อม ตร.สืบจังหวัด วางแผนล่อซื้อสาวค้าประเวณี รวบ 2 พ่อเล้าชาวเมียนมา กับ 2 หญิงสาวให้บริการ พบอายุ 19 ปี อีกรายเป็นเยาวชนอายุแค่ 15 ปี ค่าตัวคนละ 800 บาท
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี ได้รับรายงานจาก พ.ต.อ.สันติ พิทักษ์สกุล ผกก.สภ.สังขละบุรี ว่าเมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ ตร.สภ.สังขละบุรี และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ภ.จว.กาญจนบุรี สืบทราบว่า มีกลุ่มวัยรุ่นชาวเมียนมาลักลอบข้ามชายแดนเข้ามาค้าประเวณีในพื้นที่หมู่ 3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จึงมอบหมายให้ พ.ต.ท.ประดิษฐ์ แร่เพชร สวป.สภ.สังขละบุรี ประชุมวางแผนพร้อมหาข่าวเพื่อทำการล่อซื้อ
จนกระทั่งพบแอพพลิเคชั่นไลน์ ของพ่อเล้าชาวเมียนมาเป็นชาย ชื่อ เจชีน เจ้าหน้าที่จึงวางแผนทำการล่อซื้อว่าเป็นนักท่องเที่ยว จนกระทั่งชายชาวเมียนมาหลงเชื่อ จึงมีการนัดหมายให้นำหญิงสาวขายบริการชาวเมียนมา มาส่งให้ที่ห้องพักของรีสอร์ตชื่อดังแห่งหนึ่ง จำนวน 2 คน ในราคาคนละ 800 บาท เมื่อตกลงราคากันได้ เจ้าหน้าที่จึงนำเงินที่ใช้ในการล่อซื้อไปถ่ายเอกสารสำเนาเอาไว้เป็นหลักฐาน โดยมีการนัดหมายให้นำหญิงสาวมาส่งที่ห้องพักที่จองเอาไว้ 2 ห้อง ในช่วงเวลา 20.30 น.
เมื่อถึงเวลาได้มี ชายวัยรุ่นชาวเมียนมาขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง นำหญิงสาวมา 2 คน มาส่งที่ห้องพักทั้ง 2 ห้อง ตามที่ได้นัดหมายเอาไว้ เมื่อมีการจ่ายเงินค่าบริการแล้วเสร็จ จึงส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ที่กระจายกำลังกันอยู่โดยรอบเข้าทำการจับกุมตัวเอาไว้ ทราบชื่อคนขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างคือนายเย เฮต ชาวเมียนมา อายุ 23 ปี ส่วนหญิงสาวที่ให้บริการเป็นชาวเมียนมาด้วยกัน อายุ 15 ปี และ 19 ปี
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทำการจับกุมตัวอยู่นั้น มีชายชาวเมียนมาอีก 1 รายขับขี่รถจักรยานยนต์มาหานายเยเฮต เพื่อเก็บเงินค่าตัว จำนวน 1,600 บาท เจ้าหน้าที่ชุดล่อซื้อจึงจับกุมตัวเอาไว้ ทราบชื่อต่อมาคือ นายเทอชะอาว ชาวเมียนมา อายุ 31 ปี อาศัยอยู่หมู่ 5 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี หลังจากจับกุมตัวผู้ต้องหาเอาไว้ได้ เจ้าหน้าที่จึงนำตัวมาสอบปากคำที่ สภ.สังขละบุรี
โดย นายเทอชะอาว ให้การว่า ตนเป็นผู้จัดหาหญิงสาวชาวเมียนมาคอยให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี ก่อนหน้านี้ตนได้รับการติดต่อทางไลน์จากลูกค้าให้นำหญิงสาวมาให้บริการจำนวน 2 คน โดยตกลงกันในราคาคนละ 800 บาท โดยตนจะได้เงินส่วนแบ่งจากสาวบริการคนละ 500 บาท
หลังจากตงลงกันได้ จึงมีการนัดหมายให้นำสาวบริการไปส่งที่ห้องพักของรีสอร์ตดังกล่าวในช่วงเวลา 20.30 น.เมื่อถึงเวลานัดหมาย ตนจึงให้นายเยเฮต ขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างนำหญิงสาวมาส่ง พร้อมกับเก็บเงินกับลูกค้าให้ด้วย ต่อมาตนได้พยายามติดต่อกับนายเยเฮต แต่ไม่สามารถติดต่อได้ ตนจึงตัดสินใจขับขี่รถจักรยานยนต์มาหาที่ห้องพักเพื่อเก็บเงินจำนวนดังกล่าว สุดท้ายก็มาถูกจับกุมตัว โดยที่ตนไม่รู้มาก่อนว่าลูกค้าที่ติดต่อใช้บริการนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
หลังจากผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพ เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.สังขละบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมาย โดย นายเยเฮต มีหนังสือเดินทางถูกต้อง ส่วนนายเทอซะอาว มีบัตรขึ้นต้นด้วยเลข 0 สำหรับหญิงสาวที่ให้บริการ อายุ 19 ปี ไม่มีเอกสารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และหญิงสาว อายุ 15 ปีนั้น มีบัตรขึ้นต้นด้วยเลข 0 ถือว่าเป็นเหยื่อที่ถูกหลอกลวงให้ค้าประเวณีจึงแยกออกมาเพื่อทำการคุ้มครอง
ส่วน หญิงสาวอายุ 19 ปี ถูกดำเนินคดีในข้อกล่าวหา เป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนนายเยเฮต และนายเทอซะอาว นั้นถูกดำเนินคดีข้อหาหนัก รวม 6 ข้อหา ด้วยกัน