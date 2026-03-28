พายุถล่มศรีสะเกษ ขุขันธ์อ่วม บ้านเรือนพังหลายหลัง นายอำเภอ สั่งเร่งสำรวจความเสียหาย

ศรีสะเกษ พายุเดือดถล่ม ‘ขุขันธ์’ ซุ้มหน้าตลาดพังครืน! บ้านเรือนพังยับหลายหลัง เร่งปิดถนน-ตัดไฟวุ่น โชคดีไร้เจ็บตาย
ระทึกช่วงเย็น พายุฤดูร้อนพัดถล่มพื้นที่อำเภอขุขันธ์อย่างรุนแรง เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 28 มีนาคม 2569 ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนและสิ่งปลูกสร้างเสียหายหลายหลังคาเรือน โดยเฉพาะซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล พังถล่มลงมาอย่างน่าหวาดเสียว ท่ามกลางความแตกตื่นของชาวบ้านในพื้นที่
หลังทราบเหตุ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอขุขันธ์ ได้สั่งการด่วนให้ฝ่ายปกครอง พร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอขุขันธ์ที่ 5 ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายอย่างเร่งด่วน นำโดย ส.ต.ท.วิษณุ สำเริง และนายทรงธรรม พหุสิริกุล ระดมกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบความเสียหายกระจายหลายจุดในเขตเทศบาล ทั้งบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ต้องเร่งประสานแขวงทางหลวง ปิดการจราจรบางช่วงเพื่อซ่อมแซม พร้อมประสานการไฟฟ้าตัดกระแสไฟในจุดเสี่ยงทันที ป้องกันอันตรายซ้ำซ้อน
ล่าสุดแม้สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย การจราจรสามารถเปิดได้ 4 ช่องทางแล้ว แต่ยังคงมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม เคราะห์ดีไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และไม่มีรถยนต์เสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ทั้งนี้ อำเภอขุขันธ์ได้สั่งการทุกตำบลระดมสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม พร้อมรายงานเข้าศูนย์บัญชาการ เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด