ปทุมระเบิดศึก โมโตครอส 2026 ปั้นหนองเสือฮับ ‘น้องนีโม่’ ฟอร์มดุ คว้าแชมป์ในบ้านเกิด

“บิ๊กแจ๊ส” เปิดสนามหนองเสือรับนักบิดกว่า 500 ชีวิต กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นคึกคัก ด้าน “จิรัฎฐ์ วรรณลักษณ์” หรือน้องนีโม่ ยอดนักบิดดีกรีเอเชียไม่ทำให้แฟนคลับผิดหวัง ควบรถคู่ใจป้องกันแชมป์รุ่นใหญ่ได้สำเร็จ
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “ปทุมธานี โมโตครอส 2026” ณ สนามหนองเสือโมโตครอส คลอง 9 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ปทุมธานี และผู้นำชุมชนเข้าร่วมงานท่ามกลางกองเชียร์คับคั่ง
นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ รองนายก อบจ.ปทุมธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เปิดเผยว่า การจัดงานในปีนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และเป็นเวทีให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท รวม 37 รุ่น
ด้าน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี กล่าวอย่างภาคภูมิใจถึงกระแสตอบรับที่ล้นหลามว่า การแข่งขันปทุมธานีโมโตครอสที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราเห็นถึงศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของพี่น้องชาวหนองเสือและปทุมธานี หากรายการแข่งขันนี้ยังคงได้รับความสนใจและเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ผมพร้อมอัดฉีดงบประมาณสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง เพื่อยกระดับสนามหนองเสือแห่งนี้ให้กลายเป็นหนึ่งในสนามโมโตครอสที่ดีที่สุดในประเทศไทย เป้าหมายของผมคือการสร้างภาพจำใหม่ให้กับวงการกีฬาความเร็ว ต่อไปนี้ถ้าใครพูดถึง ‘โมโตครอส’ ทุกคนต้องนึกถึง ‘หนองเสือ ปทุมธานี’ เป็นที่แรก เราจะร่วมกันผลักดันลูกหลานปทุมธานีให้ก้าวจากระดับท้องถิ่น ไปสู่เวทีระดับประเทศและระดับโลกอย่างสง่างาม
สำหรับไฮไลท์สำคัญรุ่น MX1 450cc ซึ่งเป็นการประชันความเร็วของยอดนักบิดระดับแถวหน้า ผลปรากฏว่า “น้องนีโม่” นายจิรัฎฐ์ วรรณลักษณ์ นักบิดวัย 20 ปี ลูกหลานชาวอำเภอหนองเสือ เจ้าของดีกรีนักแข่งระดับเอเชีย ยังคงโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์เก่า ควบรถคู่ใจฝ่าอุปสรรคเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 ป้องกันแชมป์ในบ้านเกิดได้สำเร็จ ท่ามกลางเสียงเชียร์กึกก้องและการร่วมแสดงความยินดีจากครอบครัว นำโดย นายพิษณุ เกิดศิริ ผู้สนับสนุนหลักเบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้