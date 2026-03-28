สุดสลด เด็ก 4 คนจมน้ำเสียชีวิตที่บุรีรัมย์ ญาติร่ำไห้ระงม
เกิดเหตุสลดเด็กชาย เด็กหญิง วัย 7 -11 ปี รวม 4 คน จมน้ำเสียชีวิตพร้อมกันในสระน้ำ ญาติระงมทั้งโรงพยาบาล สาเหตุมาจากพ่อแม่เด็กรีบไปดับไฟลามทุ่ง เด็กวิ่งตามแต่ผู้ใหญ่ลืมดูทั้งหมดลงหลงไปจมน้ำเสียชีวิตด้วยกันทั้งหมด
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม เมื่อเวลา 18.30 น. ร.ต.อ.อำนาจ อุสารัมย์ รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.ชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ รับแจ้งมีเหตุเด็กหลายคนจมน้ำในสระน้ำใกล้กับลำห้วยน้อย ม.7 ต.ชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ จึงประสานหน่วยกู้ภัยสว่างจรรยาธรรมจุดอ.ชำนิ ร่วมตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นสระน้ำใกล้ลำห้วยน้อย พบชาวบ้านกำลังช่วยเหลือเด็กจำนวน 4 คนประกอบด้วย ด.ญ.กัญญาณัฐ หมั่นนึก อายุ 11 ปี ,ด.ญ.สุกัญญา สายขัน อายุ 10 ปี , ด.ช.ธนทัต มณีพันธ์ อายุ 7 ปี และด.ญ.นุชจรีย์ โสมวงค์ อายุ 10 ปี ที่ชาวบ้านงมร่างมาจากสระน้ำก่อนหน้านี้แล้ว
หน่วยกู้ภัยจึงเข้าไปช่วยเหลือและนำร่างส่งโรงพยาบาลชำนิ แต่ทั้งหมดเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการสอบถามชาวบ้าน ทราบว่าเด็กทั้ง ทั้ง 4 คน ได้ไปกับผู้ปกครองเพื่อไปที่นาระหว่างนั้น เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณที่นา ผู้ปกครองจึงได้ไปช่วยกันดับไฟ นโยบายของรัฐบาลที่ไม่เผาตอซังข้าว หลังจากดับไฟแล้วเดินทางกลับมายังที่เดิมแต่ไม่พบเด็กทั้ง 4 คน คาดว่าน่าจะจมน้ำ ผู้ปกครองกับชาวบ้าน จึงช่วยกันงมดูในสระน้ำใกล้ลำห้วยน้อย ปรากฎว่า พบร่างเด็กจมน้ำ ทั้ง 4 คนจึงช่วยกันนำเด็กขึ้นมาจากสระน้ำและช่วยกัน CPR และนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลชำนิ ต่อมาเด็กทั้ง 4 คน ได้เสียชีวิตเนื่องจากจมน้ำเป็นเวลานาน
เบื้องต้นทางผู้ปกครองเด็กไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตในครั้งนี้ จึงมอบศพจัดการตามประเพณีต่อไป