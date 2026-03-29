ไฟป่าลำปางลามหนัก ไหม้ยาวแนวเทือกเขาดอยพระบาท ควันปกคลุมหลายอำเภอ ส่งกลิ่นเหม็นไหม้
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ไฟไหม้ป่าในพื้นที่ จ.ลำปาง ยังคงน่าเป็นห่วง อันเนื่องจากคนที่ลักลอบเข้าป่าแล้วจุดไฟเผา ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมา แนวเทือกเขาดอยพระบาท ซึ่งเป็นเขาสูงที่อยู่ใกล้ตัวเมืองลำปาง รอยต่อ อ.แม่ทะ และ อ.เมืองลำปาง เกิดไฟไหม้ป่าอย่างหนัก และลามไหม้อยู่บนสันเขา มองจากฝั่งวังเฮือ ชุมชนผาลาด ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง เห็นเป็นเส้นไฟ ระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร ควันไฟที่ไหม้ป่าอยู่ข้างบน ลอยไปทางเขตตัวเมือง และลอยมาทางฝั่ง อ.แม่ทะ และ อ.แม่เมาะ ซึ่งบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ใกล้เขา ประชาชนได้กลิ่นเหม็นไหม้อย่างมาก ตลอดคืนที่ผ่านมา
ส่วนการดับไฟ เจ้าหน้าที่หลายหน่วย ยังคงพยายามเข้าไปควบคุมสถานการณ์ หลังเกิดไหม้มากว่า 2 วันแล้ว แต่การเข้าไปถึงด้านบน ก็ยากลำบาก เพราะเป็นเขาหินที่สูงชัน จะเดินขึ้นไปก็ลำบาก ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำแนวกันไฟไว้ ในจุดที่เข้าถึงได้ เพื่อป้องกันการลุกลามขยายวงกว้างออกไป โดยเฉพาะบนยอดดอยพระบาท มีสถานีทวนสัญญาณโทรทัศน์ ตั้งอยู่ด้านบน ซึ่งในจุดนี้ เป็นผืนป่าที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก เพราะหากเกิดการไหม้ลามออกไป แน่นอนว่า กลุ่มควันไฟที่ไหม้ จะลอยไปปกคลุมพื้นที่ตัวเมืองลำปาง ทันที เพราะอยู่ใกล้ตัวเมืองแค่ 15 กิโลเมตร
สำหรับสภาพพื้นที่ชุมชน และตามถนนหนทาง ที่อยู่ใกล้ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา รวมถึงถนนด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง ที่มีไฟส่องลงมา ก็มองเห็นควันไฟ และฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศลอยปกคลุมเป็นสีขาวหมน โดยค่าฝุ่นล่าสุด พบว่า พื้นที่ จ.ลำปาง ค่าฝุ่น PM2.5 พุ่งทะลุไปกว่า 110 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้ว ซึ่งค่าสูงสุดวัดได้ในเขต ต.พระบาท อ.เมือง โดยเป็นเขตตัวเมืองลำปาง
ในขณะที่จุดความร้อน หรือจุดฮอตสปอต ตามภาพถ่ายดาวเทียม รายงานเมื่อวานนี้ พบไฟไหม้ป่า ทั้ง 13 อำเภอของ จ.ลำปาง มากถึง 594 จุด เป็นอันดับ 2 ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ รองจากพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ที่พบมากเป็นอันดับ 1 จำนวน 613 จุด โดยพื้นที่ จ.ลำปาง เกิดไฟไหม้ตามจุดความร้อน มากสุดที่ อ.งาว, แม่พริก, แจ้ห่ม และ อ.เมืองลำปาง