ธุรกิจโต๊ะจีนอ่วม ราคาน้ำมันพุ่ง-ขาดซ้ำ แบกต้นทุนสูง-แทบไม่เหลือกำไร
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม นายสุนทรชัย ศรีเดช เจ้าของธุรกิจนครกาหลงโต๊ะจีน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เปิดเผยถึงผลกระทบจากวิกฤตราคาน้ำมันว่า ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนอย่างหนัก ทั้งต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับขึ้นต่อเนื่อง และค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมัน ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันสัญญาที่ทำไว้ล่วงหน้ากับลูกค้ายังต้องยึดราคาเดิม ส่งผลให้กำไรลดลงอย่างเห็นได้ชัด
นายสุนทรชัยกล่าวว่า ปัจจุบันวัตถุดิบและเครื่องดื่มต่างปรับราคาขึ้นทั้งหมด โดยผู้ขายอ้างต้นทุนขนส่งที่สูงขึ้น ทำให้ธุรกิจต้องขยับราคาตาม แต่ยังพยายามประคองราคาเดิมในสัญญาเก่า ส่วนลูกค้าใหม่จำเป็นต้องปรับราคาขึ้นประมาณ 10% เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง อีกทั้งยังต้องรับภาระค่าจ้างทีมงานและอุปกรณ์จากต่างพื้นที่ ซึ่งมีการเรียกค่าน้ำมันเพิ่ม ส่งผลให้ต้นทุนรวมสูงขึ้นต่อเนื่อง
“น้ำมันขึ้น ของก็ขึ้นหมด เราก็ต้องขึ้นตาม แต่สัญญาเก่าก็ต้องยอมกำไรน้อยลง บางงานแทบไม่เหลือกำไร” นายสุนทรชัยกล่าว
นายสุนทรชัยยังสะท้อนว่า ปัญหาไม่ได้มีเพียงราคาน้ำมันแพง แต่ “น้ำมันขาด” กลายเป็นความเสี่ยงที่น่ากังวลมากกว่า เนื่องจากหากหาน้ำมันไม่ได้จะทำให้ไม่สามารถเดินทางไปจัดงานได้ ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อธุรกิจจัดเลี้ยง ขณะนี้ยังพบว่าหลายพื้นที่ต้องเข้าคิวเติมน้ำมันต่อเนื่อง แม้รัฐบาลมีการประกาศว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วก็ตาม
“น้ำมันแพงยังพอทน แต่ถ้าน้ำมันขาดไปไหนไม่ได้ ธุรกิจหยุดหมดชะงักหมด เวลานี้ผมต้องแก้ไขปัญหาโดยยอมซื้อน้ำมันดีเซลราคาแพงมาตุนไว้ให้พอใช้งาน แม้ราคาจะสูงถึงลิตรละ 42 บาทก็ตาม แต่ก็ยังดีกว่าไปรอเข้าคิวเติมและยังถูกจำกัดจำนวนลิตร เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหาน้ำมันเติมไม่ได้” นายสุนทรชัยกล่าว