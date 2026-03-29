สลด! เก๋งพุ่งข้ามเกาะกลาง อัดรถบรรทุกพ่วง 20 ล้อ ดับ 2 รายติดคาซากรถ
เมื่อเวลา 22.15 น. วันที่ 28 มีนาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชัยพฤกษ์ จ.นนทบุรี ได้รับแจ้งมีรถบรรทุกพ่วง 20 ล้อชนกับรถยนต์เก๋งมีผู้เสียชีวิต 2 ราย ติดอยู่ในตัวรถ เหตุเกิดถนนชัยพฤกษ์ขาออก บนสะพานข้ามคลองบางภูมิ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จึงพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และประสานแพทย์เวรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่วมตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซีวิค สีน้ำตาล ทะเบียนกรุงเทพฯ สภาพหงายท้องถูกรถบรรทุกพ่วง 20 ล้อ ทะเบียนนครปฐม ส่วนพ่วงทะเบียนนครปฐม ชนอัดติดอยู่หน้ารถ ภายในรถยนต์เก๋งพบผู้เสียชีวิต 2 รายชายและหญิง ทราบชื่อคือ นายศตวรรษ ติรชูพันธ์ อายุ 28 ปี และ น.ส.วรดา คำตา อายุ 27 ปี ทั้ง 2 เป็นสามีภรรยากัน ใกล้กันพบรถยนต์ตู้ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นอัลฟาร์ด สีขาว ทะเบียนกรุงเทพฯ สภาพข้างรถมีร่องรอยถูกชนจนพังเสียหายด้วย
จากการสอบถาม นายประเวศ หมื่นวิเศษ อายุ 46 ปี คนขับรถบรรทุกพ่วง กล่าวว่า ขณะที่ขับรถลงจากสะพานพระราม 4 มุ่งหน้าไปบางบัวทองจู่ๆ รถเก๋งก็พุ่งข้ามเกาะกลางถนนมาจากฝั่งตรงข้าม ตนไม่สามารถเบรกได้ทัน จึงพุ่งชนเข้าอย่างเต็มแรง จนกระทั่งรถไหลไปกระแทกกับรถยนต์ตู้ที่อยู่ด้านหน้า
ด้านนายนนทกร ทองคำ อายุ 21 ปี คนเห็นเหตุการณ์ กล่าวว่า ในขณะที่ตนเองจอดรถจักรยานยนต์ถ่ายรูปเล่นกับกลุ่มเพื่อน จังหวะนั้นเห็นรถยนต์เก๋งพุ่งข้ามเกาะกลางถนนมาจากฝั่งตรงข้ามชนประสานงากับรถบรรทุกพ่วงอย่างแรง และไหลไปชนกับรถตู้จนได้รับความเสียหาย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพที่เกิดเหตุ สอบปากคำคนขับรถบรรทุกพ่วง และคนขับรถตู้ไว้ ซึ่งทั้งสองคนให้การตรงกันว่ารถยนต์เก๋งเสียหลักพุ่งข้ามมาจากฝั่งตรงข้าม แต่อย่างไรก็ตามจะทำการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดใกล้จุดเกิดเหตุอีกครั้ง ส่วนผู้เสียชีวิตได้มอบให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อชันสูตรต่อไป