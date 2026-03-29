พายุลูกเห็บถล่มบ้านเรือน พื้นที่การเกษตรบึงกาฬเสียหายกระทบ 4 อำเภอ
เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 29 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คลิปวิดีโอที่ชาวบ้านในพื้นที่บ้านนาคำแคน บ้านผาสวรรค์ ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ เมื่อเวลาประมาณ 18.00 น.ของวานนี้ ในช่วงที่มีลมพายุพัดมาอย่างรุนแรง พร้อมกับมีพายุลูกเห็บตกลงมาในหลายพื้นที่ จากนั้นมีฝนตกตามมาใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที เมื่อพายุสงบส่งผลให้มีบ้านเรือนของประชาชน และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย
โดยเฉพาะที่บ้านของแม่สี ทุ่งคำ หมู่ 3 บ้านของนายบุญเสริม อินลี หมู่ 3 และบ้านของนายเกษม ฉายพล หมู่ 3 บ้านนาคำแคน ต.นาแสง อ.ศรีวิไล ได้รับความเสียหายหลังคาบ้านที่มุงด้วยสังกะสี ถูกแรงพายุพัดลอยหาออกไปทั้งหลัง ชาวบ้านบอกพายุเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีทั้งลมกระโชกแรง ฝนตกหนัก และลูกเห็บตกลงมาเป็นระยะ สร้างความตกใจให้อย่างมาก เพราะไม่เคยเจอมาก่อน
ส่วนในพื้นที่ ต.บึงกาฬ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ เมื่อเวลาประมาณ 18.30 น. มีลมพายุพัดข้ามมาจากฝั่ง สปป.ลาว โดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำโขง เขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ จากนั้นมีลมพายุฝนกระหน่ำลงมาประมาณ 20 นาที ส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายเช่นกัน โดยเฉพาะเต็นท์โดมขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขง หักล้มลงมาเสียหาย 2 หลัง
โชคดีที่การจัดงานสถาปนาและงานกาชาด เพิ่งแล้วเสร็จไปเมื่อ 2 วันก่อน เช่นเดียวกับที่บริเวณอุทยานพระพุทธโลกนาถนาคาไชยบุรี หรือบริเวณ (Landmark Buengkan) บริเวณริมแม่น้ำโขง ด้านหน้าเทศบาลเมืองบึงกาฬ แคมป์บ้านพักของคนงานก่อสร้างที่ทำด้วยสังกะสี ถูกแรงลมพัดเสียหาย หลังคาสังกะสีปลิวตกไปทั่วริมโขง
นอกจากนี้ ยังมีต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองหักโค่นลงมาทับสายไฟแรงสูงขาดหลายแห่ง ทำให้เช้านี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจังหวัดบึงกาฬ เร่งเข้าซ่อมแซมเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ไฟ
ส่วนในพื้นที่บ้านนาคำ หมู่ 3 ต.โคกก่อง บ้านดอนแก้ว หมู่ 5 บ้านโนนอินทร์แปลง หมู่ 6 ต.คำนาดี และ ต.โนนสมบูรณ์ ต.โป่งเปือย อ.เมืองบึงกาฬ บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลัง จากแรงลมกระโชกแรง และฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก สร้างความเสียหายในวงกว้าง รวมทั้งพื้นที่การเกษตร
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นอกจาก อ.เมืองบึงกาฬ อ.ศรีวิไล ยังมีบ้านเรือนของประชาชน และพื้นที่การเกษตรใน อ.เซกา และ อ.บึงโขงหลง ได้รับความเสียหายเพิ่มอีก อย่างไรก็ตาม หน่วยงานท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายอย่างละเอียด หากมีความคืบหน้าหรือรายงานความเสียหายเพิ่มเติม จะรายงานให้ทราบต่อไป