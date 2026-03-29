ปั๊มชัยนาท มีน้ำมันเติมไม่อั้นแต่ขาดลูกค้า ถนนโล่ง นทท.หาย ร้านริมทางนั่งตบยุง
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบตามสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ อ.เมือง จ.ชัยนาท เช้าวันนี้พบว่า แทบทุกปั๊มตกอยู่ในสภาพที่เรียกว่าเงียบเหงาแทบจะรกร้าง มีผู้เข้ามาใช้บริการน้อยมาก หลังจากที่มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันกลางดึก ลิตรละ 6 บาทในทุกกลุ่มน้ำมัน ซึ่งส่งผลกระทบให้ผู้ใช้รถส่วนใหญ่มองว่าเป็นการขึ้นแบบลักหลับไม่ทันตั้งตัว โดยน้ำมันทั้งดีเซลและเบนซินขึ้นไปอยู่ในระดับที่แพงมาก เฉลี่ยลิตรละถึง 40 บาท ทำให้หลายๆ คนตัดสินใจที่จะใช้รถน้อยลงทำให้ตามถนนหนทางต่างๆ ในระยะนี้ ทุกสายแทบจะเรียกว่ารถโล่ง มีปริมาณรถน้อย อย่างเห็นได้ชัด
ทั้งนี้จากวิกฤตน้ำมันที่ทำให้คนเดินทางน้อยลง ส่งผลกระทบโดยตรงกับร้านขายของที่ระลึก และส้มโอขาวแตงกวา ผลไม้ประจำถิ่นจังหวัดชัยนาทที่บริเวณหน้าสวนนกชัยนาท ซึ่งปกติแล้วจำเป็นต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่สวนนกชัยนาทและขับรถผ่านเส้นทางได้แวะซื้อส้มโอขาวแตงกวา แต่สภาพในปัจจุบันถนนแทบโล่ง ลูกค้าแทบไม่มี ต้องนั่งตบยุงกันเลยก็ว่าได้ โดยพ่อค้าแม่ค้าบอกว่ายอดขายหายไป 2 ใน 3 บางวันแทบขายไม่ได้ ซึ่งถ้าหากยังเป็นอย่างนี้ต่อไป หลายๆ ร้านคงจะต้องหยุดกิจการชั่วคราว เพราะมีรายได้ไม่คุ้มค่าใช้จ่าย
ส่วนเจ้าของสวนเองก็บอกว่า ระยะนี้ยังไม่กล้าตัดส้มโอรุ่นใหม่ ต้องปล่อยให้แก่คาต้นไปก่อน เพราะว่าไม่มั่นใจว่าเมื่อตัดมาแล้วจะขายได้หรือไม่ ซึ่งถ้าหากขายไม่ได้ เก็บไว้ก็มีแต่จะเสีย และขาดทุน จึงอยากให้รัฐบาลเร่งทบทวน และหามาตรการช่วยเหลือเยียวยาในเรื่องของน้ำมันโดยด่วน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศให้สามารถดําเนินต่อไปได้ อย่าให้เกิดภาวะชะงักงันแบบนี้