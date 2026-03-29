เชียงใหม่วิกฤตแล้ว จมฝุ่นเบอร์ 1 โลกต่อเนื่อง แพทย์เตือนอันตรายขั้นรุนแรง
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ว่า เข้าขั้นวิกฤตแล้ว เนื่องจากลมนิ่ง ทำให้ฝุ่นสะสมคลุมเมืองในแทบทุกอำเภอ หลังเกิดไฟไหม้ป่าเป็นบริเวณกว้าง พบจุดความร้อนพุ่งแตะ 1,000 จุด ตลอดทั้งวัน โดยรอบเช้านี้ระบบดาวเทียมตรวจพบ 651 จุด ในเขตตัวเมืองเทศบาลนครเชียงใหม่ แอพพลิเคชั่น AirVisual วัดค่าคุณภาพอากาศพบว่า AQI สูง 220 แย่ติดอันดับ 1 ของโลกต่อเนื่อง
นายเจน หาญณรงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ช่วงสองวันที่ผ่านมา ความเร็วลมที่สนามบินเชียงใหม่ในช่วงบ่ายจัดว่าแรงมากผิดปกติ ทำให้ไฟป่าลุกลามได้รวดเร็วอย่างน่ากังวล ไฟกองเล็กๆ สามารถขยายตัวเป็นไฟขนาดใหญ่ได้ภายในเวลาเพียง 2-3 วันเท่านั้น เมื่อดูพยากรณ์ “อัตราการระบายอากาศ” (ventilation rate) ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับความเร็วลมใกล้ผิวพื้น จะเห็นชัดว่าภาคเหนือกำลังเผชิญสัปดาห์ที่ลมแรงต่อเนื่องอย่างผิดปกติอย่างยิ่ง ในบริบทของฤดูฝุ่นที่ผ่านมา แทบไม่เคยเห็นลักษณะลมแบบนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องเช่นนี้มาก่อน
ในขณะเดียวกัน ยังมีการจุดเผาโดยไม่ควบคุม จากชายชุดดำที่ไม่สนใจทั้งสิ่งแวดล้อมและสังคม ปัจจัยเสี่ยงที่ควรทำให้ต้องระมัดระวังมากขึ้น กลับกลายเป็นแรงส่งให้เกิดการเผาหนักขึ้น และยิ่งมีไฟป่าควบคุมไม่ได้มากเท่าไร ยิ่งเชื้อเชิญให้พวกเขาออกมาเผาตามได้มากเท่านั้น เมื่อทุกอย่างมารวมกัน ทั้งลมแรงผิดปกติ เชื้อเพลิงที่แห้ง และการจุดไฟที่ไม่ยั้งคิด สถานการณ์จึงเข้าใกล้คำว่า “perfect storm” อย่างยิ่ง ปีนี้จึงมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นปีวิบัติของไฟป่า จากการจุดเผาที่เกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงที่ลมแรงที่สุด ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่า สถานการณ์จะลุกลามไปได้ไกลแค่ไหน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน) สรุปสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 07.00 น. ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2569 ในพื้นที่รับผิดชอบพบว่า PM2.5 มีค่าระหว่าง 41.5-193.8 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพบพื้นที่ที่ค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพพื้นที่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ PM2.5 = 41.5 มคก./ลบ.ม. ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ PM2.5 =57.8 มคก./ลบ.ม. และต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน PM2.5 = 74.8 มคก./ลบ.ม.
และพบพื้นที่ที่ค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย PM2.5 = 81.0 มคก./ลบ.ม. ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย PM2.5 = 154.6 มคก./ลบ.ม. ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย PM2.5 =140.6 มคก./ลบ.ม. ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ PM2.5 = 100.7 มคก./ลบ.ม. ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ PM2.5 = 114.2 มคก./ลบ.ม. ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ PM2.5 = 193.8 มคก./ลบ.ม. ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ PM2.5 = 88.7 มคก./ลบ.ม. ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน PM2.5 = 111.8 มคก./ลบ.ม. ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน PM2.5 = 174.5 มคก./ลบ.ม. ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน PM2.5 = 123.5 มคก./ลบ.ม. และต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน PM2.5 = 98.0 มคก./ลบ.ม.
คาดการณ์การสะสมของฝุ่นละอองภาพรวมภาคเหนือวันพรุ่งนี้ คุณภาพอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จากคาดการณ์การระบายอากาศส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ “ดี” ในช่วงวันที่ 29 มี.ค. อัตราระบายอากาศรายชั่วโมงระหว่างวันมีค่าน้อยกว่า 24,000 ตารางเมตรต่อวินาที โดยในช่วงเวลา 19.00-10.00 น. เป็นช่วงที่อัตราระบายอากาศต่ำ
ขณะที่ ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ หรือหมอเก่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกและข้อ เผยแพร่บทความว่า เช้าวันนี้ อาทิตย์ 29 มีนาคม 2569 มองไปทางไหนก็เหมือนมีหมอก… แต่ความจริงมันคือฝุ่นพิษที่กำลังทำร้ายเรา! เช้านี้ตื่นมาพร้อมกับท้องฟ้าสีหม่นจนมองไม่เห็นดอยสุเทพ หรือตึกสูงหน้าบ้าน หลายท่านอาจจะคิดว่าเป็นหมอกยามเช้าที่สวยงาม แต่พอเช็กแอปพลิเคชันดูค่าฝุ่นแล้วต้องตกใจ เพราะตัวเลขพุ่งสูงถึง 350 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร! ตัวเลขระดับนี้ไม่ใช่แค่ “อากาศไม่ดี” แต่มันคือ “ระดับอันตรายขั้นรุนแรง” ที่ส่งผลกระทบต่อทุกส่วนของร่างกาย ตั้งแต่ปอด หัวใจ ไปจนถึงกระดูกและข้อที่หมอเก่งดูแลอยู่ด้วยครับ วันนี้หมอจะมาบอกวิธีเอาตัวรอดในวันที่อากาศเข้าขั้นวิกฤตแบบนี้ครับ
ฝุ่น PM2.5 ในระดับ 350 ไมโครกรัมฯ ไม่ได้ทำร้ายแค่ปอด แต่มันกระตุ้นการอักเสบทั่วร่างกาย จนทำให้โรคเรื้อรังต่างๆ กำเริบขึ้นมาได้ทันที
อธิบายฝุ่นพิษแบบเข้าใจง่าย: ฝุ่นจิ๋ว…เศษแก้วล่องหนในกระแสเลือด
ลองนึกภาพตามหมอนะครับ ฝุ่น PM2.5 คือฝุ่นที่มีขนาดเล็กมาก เล็กกว่าเส้นผมเราถึง 20 เท่า!
ถ้าเปรียบปอดเราเป็น “มุ้งลวด” ฝุ่นปกติทั่วไปจะติดอยู่ที่มุ้งลวด แต่เจ้า PM2.5 นี้มันเล็กจนลอดผ่านมุ้งลวดเข้าไปได้ และที่น่ากลัวกว่านั้นคือ มันไม่ได้หยุดแค่ที่ปอด แต่มันสามารถซึมเข้าสู่ “กระแสเลือด” ได้โดยตรงครับ
เปรียบเหมือนมี “เศษแก้วขนาดจิ๋ว” ลอยล่องอยู่ในเลือดของเรา เมื่อมันไหลไปที่ไหน มันก็สร้างความอักเสบที่นั่น ไปที่หัวใจก็ทำให้หัวใจทำงานหนัก ไปที่สมองก็ทำให้มึนงง หรือไปที่ข้อต่อก็กระตุ้นให้เกิดการอักเสบและปวดมากขึ้นนั่นเองครับ
ความรู้พื้นฐานของฝุ่น PM2.5 (Particulate Matter 2.5)
ฝุ่น PM2.5 คือ อนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 2.5 ไมครอน ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ ควันรถ และกิจกรรมอุตสาหกรรม
ระดับอันตรายในตอนนี้ (350 ไมโครกรัมฯ):
ในประเทศไทย เรากำหนดค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไว้ที่ไม่ควรเกิน 37.5 ไมโครกรัมฯ แต่ตอนนี้เราเจอไปถึง 350 ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานเกือบ 10 เท่า! ระดับนี้ทางการแพทย์ถือว่าเป็นภาวะวิกฤต (Hazardous) ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทุกคน ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเสี่ยง
อาการที่เกิดได้ทันที: แสบตา น้ำตาไหล ตาแดง แสบจมูก คันคอ ไอ จาม ผิวหนังอักเสบ เป็นผื่นคัน แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
5 ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ร่างกายพังเพราะฝุ่น
โรคประจำตัว: โดยเฉพาะโรคหอบหืด ถุงลมโป่งพอง หัวใจ และโรคข้ออักเสบ
อายุ: เด็กเล็ก (ปอดกำลังพัฒนา) และผู้สูงอายุ (ภูมิคุ้มกันน้อย)
กิจกรรมกลางแจ้ง: ยิ่งออกกำลังกายกลางแจ้ง ปอดยิ่งสูดฝุ่นเข้าไปลึกและมากเป็นทวีคูณ
ระยะเวลาที่สัมผัส: ยิ่งอยู่นอกอาคารนาน ร่างกายยิ่งสะสมพิษสะสมมากขึ้น
การไม่ป้องกัน: การสวมหน้ากากผ้าธรรมดา ไม่สามารถกันฝุ่นจิ๋วนี้ได้เลย
การตรวจวินิจฉัยเมื่อได้รับฝุ่นเกินขนาด
หากท่านเริ่มมีอาการผิดปกติ หมอจะทำการตรวจดังนี้ครับ:
การตรวจร่างกาย: ฟังเสียงปอด ดูความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด และวัดความดันโลหิต
เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray): เพื่อดูว่ามีการอักเสบหรือภาวะแทรกซ้อนในปอดหรือไม่
การตรวจสมรรถภาพปอด: วัดแรงลมเพื่อดูว่าทางเดินหายใจตีบตันหรือไม่
การตรวจเลือด: ดูค่าการอักเสบในร่างกาย (CRP) หรือภาวะเลือดหนืด
การตรวจพิเศษอื่นๆ: เช่น คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) หากมีอาการแน่นหน้าอก
แนวทางการปฏิบัติตนและการรักษา
เมื่อค่าฝุ่นสูงถึง 350 ไมโครกรัมฯ ให้ทำตามขั้นตอน “หยุด-ปิด-สวม” ดังนี้ครับ:
1.ปรับพฤติกรรม (สำคัญที่สุด):
หยุดกิจกรรมกลางแจ้ง 100%: ไม่ว่าจะเป็นการเดินออกกำลังกาย หรือการทำงานนอกอาคาร
ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด: หากมีเครื่องฟอกอากาศให้เปิดใช้งานตลอดเวลาและหมั่นเช็กแผ่นกรอง
2.การป้องกันส่วนบุคคล:
สวมหน้ากาก N95 เท่านั้น: หน้ากากอนามัยสีเขียวธรรมดากันไม่ได้ครับ ต้อง N95 และต้องสวมให้กระชับแนบสนิทกับใบหน้า
3.การใช้ยา:
หากมีอาการระคายเคืองตา ให้ใช้น้ำเกลือล้างตาหรือน้ำตาเทียม
หากมีอาการไอหรือคันคอ ทานยาลดอักเสบหรือยาแก้แพ้ตามอาการ
คนที่มีโรคประจำตัว ต้องทานยาประจำตัวอย่างเคร่งครัด ห้ามขาดยาเด็ดขาด
4.การฉีดพ่นและล้างจมูก:
การล้างจมูกด้วยน้ำเกลือช่วยล้างเอาฝุ่นที่ค้างอยู่ในโพรงจมูกออกไปได้ส่วนหนึ่งครับ
5.การพบแพทย์ (กรณีฉุกเฉิน):
หากมีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก หน้ามืด หรือปากเขียว ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีครับ
พยากรณ์โรค: ผลกระทบนี้อยู่นานแค่ไหน?
อาการระคายเคืองเบื้องต้นจะหายไปภายใน 1-2 วันหลังจากเราอยู่ในพื้นที่สะอาด แต่ “ผลกระทบระยะยาว” น่ากลัวกว่าครับ การรับฝุ่นระดับ 350 ไมโครกรัมฯ ซ้ำๆ ส่งผลต่อความเสี่ยงมะเร็งปอด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจในอนาคต ดังนั้น “การป้องกัน” คือการรักษาที่ดีที่สุดครับ
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
ทางเดินหายใจเฉียบพลัน: หอบหืดกำเริบจนหายใจไม่ได้
โรคหัวใจ: ฝุ่นทำให้เลือดหนืดและกระตุ้นให้หัวใจวายเฉียบพลันได้
การอักเสบของระบบข้อและกระดูก: งานวิจัยพบว่าฝุ่น PM2.5 กระตุ้นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์และทำให้มวลกระดูกลดลง (กระดูกพรุน) ได้เร็วกว่าปกติ
5 วิธีป้องกันตนเองขั้นสูงสุด
เช็กค่าฝุ่นจากแอพพลิเคชั่นทุกชั่วโมง: เมื่อเห็นค่าเกิน 100 ก็ควรระวัง แต่ 350 คือต้องอยู่แต่ในอาคาร
ทำความสะอาดบ้านด้วยวิธี “เช็ด” แทนการ “กวาด”: เพื่อไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย
ดื่มน้ำสะอาดมากๆ: ช่วยให้ร่างกายขับสารพิษและลดความหนืดของเลือด
ทานอาหารต้านอนุมูลอิสระ: ผักใบเขียว ผลไม้รสเปรี้ยว ช่วยลดการอักเสบในร่างกาย
ติดตั้งแอปพลิเคชันแจ้งเตือน: เช่น AirVisual หรือ Air4Thai เพื่อวางแผนการเดินทาง
Q&A Section
Q: อยู่ในบ้านปลอดภัย 100% ไหม?
A: ไม่ครับ ฝุ่นจิ๋วลอดผ่านช่องประตูหน้าต่างได้ ควรปิดบ้านให้มิดชิดและใช้เครื่องฟอกอากาศที่มีแผ่นกรอง HEPA จะช่วยได้มากครับ
Q: หน้ากากอนามัยซ้อน 2 ชั้น กัน PM2.5 ได้ไหม?
A: กันได้ดีกว่าชั้นเดียวเล็กน้อย แต่ไม่เท่า N95 ครับ เพราะปัญหาคือฝุ่นจะลอดเข้าทางช่องว่างข้างแก้ม N95 จึงเป็นคำตอบที่ดีที่สุด
Q: นานแค่ไหนที่ต้องรีบมาหาหมอ?
A: ถ้ามีอาการหายใจขัด แน่นหน้าอก หรือไอต่อเนื่องจนนอนไม่ได้ แม้อยู่ในที่ร่มแล้วก็ตาม ให้มาพบหมอทันทีครับ
สรุปประเด็นสำคัญ
ค่าฝุ่น 350 ไมโครกรัมฯ คือระดับอันตรายขั้นวิกฤต ส่งผลเสียต่อทุกคน
ฝุ่นจิ๋วไม่ได้ทำร้ายแค่ปอด แต่ซึมเข้ากระแสเลือดไปทำลายหัวใจ สมอง และข้อต่อได้
งดกิจกรรมกลางแจ้งโดยเด็ดขาด และสวมหน้ากาก N95 เมื่อจำเป็นต้องออกนอกบ้าน
เครื่องฟอกอากาศและเครื่องกรอง HEPA คืออุปกรณ์จำเป็นในวันที่ค่าฝุ่นสูงขนาดนี้
สังเกตอาการตนเองและคนในครอบครัว หากมีอาการผิดปกติทางระบบหายใจให้รีบพบแพทย์