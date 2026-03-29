จับ 5 คนไทยเคยทำงานกาสิโนปอยเปต ลักลอบข้ามพรมแดนกลับประเทศ
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม กำลังจาก ฉก.อรัญประเทศ และ ร้อย.ทพ. 1204 กรมทหารพรานที่ 12 ได้ร่วมกันจับกุม ชาวไทย 5 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 1 คน ลักลอบข้ามพรมแดน จากเมืองปอยเปต เข้ามายังพื้นที่ประเทศที่บริเวณ ระหว่างจุดตรวจ จต.อ.60-จต.อ.61 บ.ผ่านศึก เขต 1 หมู่ 3 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ห่างจากแนวชายแดนประมาณ 250 เมตร
เบื้องต้นทั้ง 5 คน ให้ปากคำว่า เคยทำงานเว็บพนันออนไลน์อยู่ที่กาสิโนกาแล็กซี่ ในเมืองปอยเปต แต่ได้ลาออกเพื่อเดินทางกลับบ้าน แต่นายจ้างยังค้างค่าแรงเดือนสุดท้าย จำนวน 25,000 บาท จึงพากันเดินทางเข้าไปปอยเปต เพื่อรับเงินที่นายจ้างค้างอยู่ แล้วเดินทางกลับ แต่ถูกเจ้าหน้าที่พบและถูกจับกุม
อย่างไรก็ตาม ชุดจับกุมไม่ปักใจเชื่อในคำให้การมากนัก จากนั้นจึงนำตัวส่ง สภ.คลองน้ำใส เพื่อสอบสวน และตรวจสอบประวัติต่อไป