หนุ่มถูกยิงดับบน M6 จนท.ตั้งปมขับรถแข่งกับอีกคัน ภาพจากกล้องจับชัด บี้กันมาเป็น 10 กม.

หนุ่ม 30 ปี ถูกยิงดับบน M6 คาดปมขับรถแข่งกัน พบภาพขับไล่กันมาหลาย 10 กม. ขอข้อมูลผู้ใช้ทาง แจ้งเบาะแส
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ต.อ.อิษฏ์ บุญญะฤทธิ์ ผกก.สภ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบผู้เสียชีวิตบริเวณทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M6 ถนนมอเตอร์เวย์ บางปะอิน-นครราชสีมา ขาเข้านครราชสีมา ช่วงกิโลเมตรที่ 172 ต.โนนค่า อ.สูงเนิน ว่ารับแจ้งเหตุเวลา 20.00 น. วันที่ 28 มีนาคม ร.ต.ท.ปฐมภพ กาทอง รองสารวัตรสอบสวน สภ.สูงเนิน พร้อมกำลังตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบศพชายทราบชื่อภายหลังคือนายศุภกร หรือกอล์ฟ อายุ 30 ปี ชาว อ.เมือง จ.นครราชสีมา นอนเสียชีวิตอยู่บริเวณไหล่ทาง สภาพศพสวมเสื้อคลุมแจ๊กเก็ตสีดำ ภายในเป็นเสื้อโปโลสีขาว สวมกางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะสีดำ ใกล้กันพบรถกระบะจอดอยู่ ติดสติ๊กเกอร์ชื่อบริษัทแห่งหนึ่ง เกี่ยวกับการออกแบบและตกแต่งภายใน–ภายนอกอาคาร
จากการตรวจสอบเบื้องต้น เจ้าหน้าที่พบว่าผู้เสียชีวิตถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซอง พบบาดแผลบริเวณหัวไหล่ขวา และสะโพกซ้ายเหนือขึ้นไปด้านหลัง เสียชีวิตคาที่ในจุดเกิดเหตุ จึงได้กันพื้นที่ตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างละเอียด ก่อนนำศพส่งชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้ง
ข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือของนายศุภกร พบการวิดีโอคอลกับบุคคลใกล้ชิด และช่วงสุดท้ายก่อนวางสาย นายศุภกรพูดว่า “เหมือนจะมีรถชนท้าย เดี๋ยวลงไปคุยก่อน”
จากการสอบสวนพบว่า ผู้เสียชีวิตขับรถมาจากไซต์งานใน จ.สระบุรี มุ่งหน้าเข้าเมืองนครราชสีมา ภาพจากกล้องบน M6 ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 155 รถของนายศุภกรวิ่งมาด้วยความเร็ว มีลักษณะเปลี่ยนช่องจราจรไปมา ขณะเดียวกันมีรถยนต์อีกคันขับติดตามมาเป็นระยะทางหลาย 10 กิโลเมตร เบื้องต้นตั้งประเด็นอาจเกิดจากปัญหาพิพาทจากการขับรถบน M6 ที่แข่งกันมา
ต่อมา พ.ต.อ.อิษฏ์เปิดเผยว่า ขณะนี้มีความคืบหน้าทางคดี โดยเพจ “โคราช รีวิว” ได้มอบคลิปวิดีโอที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี ซึ่งเป็นภาพจากพลเมืองดีที่ขับรถสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว ในคลิปพบรถต้องสงสัยเป็นรถยี่ห้อมิตซูบิชิ ปาเจโร สีขาว ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน ขับตามหลังรถของผู้เสียชีวิต ก่อนจะมีการจอดพูดคุยกัน
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบและแกะรอยเส้นทางของรถต้องสงสัย เพื่อเชิญตัวผู้ขับขี่รถคันดังกล่าวมาสอบปากคำ เนื่องจากอาจเป็นพยานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ หรืออาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุ
เจ้าหน้าที่ตำรวจฝากประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 ในช่วงเวลา 18.00-19.00 น. วันที่ 28 มีนาคม หากมีภาพจากกล้องหน้ารถ หรือข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว ขอให้นำส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเร็ว เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป