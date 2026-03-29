สะพัดซื้อเสียง300! เลือกตั้งเทศบาล จ.พิจิตร ปชช.แห่สิทธิคึกคัก กกต.เผยยังไม่พบร้องเรียน
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม เวลา 08.00น. ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพิจิตรว่า บรรยากาศของการเลือกตั้ง เทศบาลตำบล 2 แห่ง ประกอบไปด้วย เทศบาลตำบล คลองคเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร และเทศบาลตำบลวังงิ้ว ใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เป็นไปด้วยความคึกคัก
มีประชาชน ออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งทั้ง 2 แห่ง เป็นไปด้วยความคึกคัก โดยเฉพาะเลือกตั้งเทศบาลตำบลคลองคะคเชนทร์ มีผู้มาใช้สิทธิแต่ละหน่วย เป็นจำนวนมาก200-300คน เนื่องจาก มีกระแสของการซื้อเสียงกระหึ่ม เสียงละ 300 บาท แต่การเลือกตั้งครั้งนี้ มีการซื้อเสียงน้อยกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อ 4 ปีที่แล้ว มีกระแสที่สะพัดว่าซื้อเสียงกันหนักถึงเสียงละ 8,000 บาท
ด้าน นายอมร รัชตังกุล ผอ. กกต. จังหวัดพิจิตร กล่าวว่า หลังจากที่ หลังจากที่ อบต. คลองคเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร และ อบต. วังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ ได้ยกฐานะ เป็นเทศบาลตำบล กกต. จัด ให้ มีการเลือกตั้ง ในวันที่ 29 มีนาคมคือวันนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนออกมาใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก ทั้ง 2 แห่ง ซึ่งการแข่งขันกันพอสมควร โดยเฉพาะ เทศบาลตำบลคลองคะคเชนทร์ ผู้สมัครนายกคู่แข่งไม่สูสีกันเท่าไหร่ แต่เทศบาลตำบลวังงิ้วใต้ นั้นก็น่าจะ มีการแข่งขันกันดุ เช่นกัน เนื่องจากคู่แข่งซึ่งเป็นผู้สมัครนายกเป็นคนบ้านใหญ่ และคู่แข่งอีกคน เป็นคนรุ่นใหม่ น่าจะไม่อิงการเมือง ขณะนี้ กกต. เองยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนอะไร