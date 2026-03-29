วัดอินทาราม จัดงานลิ้นจี่ช่วยชาวสวน เปิดพื้นที่เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตโดยตรง-โรงทานเขียวหวานลิ้นจี่ฟรี

วัดอินทาราม จัดงานลิ้นจี่ช่วยชาวสวน เปิดพื้นที่เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตโดยตรง ไฮไลต์โรงทานเขียวหวานลิ้นจี่ฟรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนญาติโยม
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดอินทาราม ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงาน “พุทธเกษตร เทศกาลผลไม้ ส้มโอขาวใหญ่ สมุทรสงคราม” ที่วัดอินทารามจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 29 เมษายน ณ อาคารเอนกประสงค์ภายในวัด เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตสดๆจากสวน ทั้ง ส้มโอ ลิ้นจี่ มะพร้าวน้ำหอม กล้วย มาจำหน่ายโดยตรงถึงผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
จากนั้นผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม ได้ลงมือปรุงแกงเขียวหวานลิ้นจี่ ที่มีพระเอกเป็นลิ้นจี่พันธุ์ค่อมหอมลำเจียก สินค้า GI ของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งแม้ปีนี้ลิ้นจี่จะเริ่มเปิดตัวในราคา 400 บาท เนื่องจากปีนี้ลิ้นจี่สมุทรสงครามมีน้อยเพียง 3 ตัน แต่พระเมธีวัชรประชาทร (รศ.ดร.หลวงพ่อแดง นันทิโย) เจ้าอาวาสวัดอินทารามได้เมตตาให้ลูกศิษย์จำทำเมนูแกงเขียวหวานลิ้นจี่เปิดโรงทานเลี้ยงประชาชนและนักท่องเที่ยวฟรี ทุกวันเสาร์อาทิตย์ และ ทุกวันช่วงเทศกาลสงกรานต์ 12 – 15 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16 .00 น. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนญาติโยม สนองงานคณะสงฆ์ในงานด้านสาธารณสงเคราะห์ เพื่อเกื้อกูลชุมชนอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองสถานการณ์เฉพาะหน้าในปัจจุบัน
นอกจากนี้ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม ยังได้จัดทำเมนูยำส้มโอพันธ์ขาวใหญ่ เพื่อช่วยเหลือชาวสวนส้มโอที่ราคาตกต่ำ และ ทำมะพร้าวสังขยาพรีเมี่ยม เลือกทอปปิ้งได้ตามใจชอบ และ ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน เพื่อช่วยเหลือชาวสวนมะพร้าวน้ำหอมที่ราคาตกต่ำในปัจจุบันด้วย
พระเมธีวัชรประชาทร (รศ.ดร.หลวงพ่อแดง นันทิโย) เจ้าอาวาสวัดอินทาราม กล่าวว่า นับสิบปีมาแล้วที่วัดอินทารามเปิดพื้นที่ของวัดให้ชาวสวนนำลิ้นจี่ ส้มโอซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของ จ.สมุทรสงคราม ที่ช่วงนี้ให้ผลผลิตและรสชาติดีที่สุดในรอบปีมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยไม่ต้องเสียค่าสถานที่และไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ราคาจึงถูกกว่าตามท้องตลาด โดยปีนี้กำหนดจัดงาน “พุทธเกษตร เทศกาลผลไม้ ส้มโอขาวใหญ่ สมุทรสงคราม” ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 29 เมษายน ณ อาคารเอนกประสงค์ภายในวัด ในงานมีการออกร้านจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพดีในราคายุติธรรม ประมาณ 15 ร้านค้า นอกจากนี้ยังจำหน่ายสินค้าโอทอปและผลไม้จากสวนตามฤดูกาล เช่นมะพร้าวน้ำหอม กล้วยน้ำว้า และมะม่วงพันธุ์ต่างๆ
นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า ปี 2569 จังหวัดมีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่รวม 5,057 ไร่ แต่จากสภาพอากาศที่แปรปรวน ทั้งอากาศหนาวจัดจนผึ้งไม่ออกผสมเกสร และฝนตกหนักในช่วงต้นปี ส่งผลให้ผลผลิตลดลงอย่างมาก เหลือเพียงประมาณ 3 ตัน จากเดิมที่เคยได้หลักพันตัน ทำให้ลิ้นจี่ปีนี้กลายเป็น “ของพรีเมียม” หายาก แต่ยังคงรสชาติหอมหวานเป็นเอกลักษณ์ และแม้ผลผลิตจะมีน้อย แต่ยังพอมีให้ได้ลิ้มลอง พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสเสน่ห์สวนผลไม้ของสมุทรสงคราม ทั้งส้มโอ มะพร้าว และลิ้นจี่ รวมถึงอาหารพื้นถิ่นหลากหลาย หรือร่วมงานเทศกาลผลไม้ที่วัดอินทาราม ซึ่งนอกจากจะได้อุดหนุนเกษตรกรแล้ว ยังได้ชิมเมนูพื้นบ้านอย่างยำส้มโอ ขนมไทย และสังขยามะพร้าวอ่อน พร้อมไฮไลต์ “แกงเขียวหวานลิ้นจี่” ฟรีอีกด้วย
ดังนั้นการมาเยือนวัดอินทารามในช่วงนี้จึงไม่ใช่เพียงการไหว้พระทำบุญ แต่ยังเป็นการเชื่อมโยงศรัทธาเข้ากับวิถีชุมชน ทั้งการช่วยเหลือเกษตรกร และการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนได้อย่างครบถ้วนในทริปเดียว ผู้สนใจสามารถร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 29 เมษายน ณ วัดอินทาราม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม หากไปไม่ถูกก็โทรศัพท์สอบถามได้ที่ 087-3287808 หรือปักหมุด GPS วัดอินทาราม (หลวงพ่อโต ลอดใต้โบสถ์)ได้เลย