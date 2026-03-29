สัปเหร่อ ถูกปฏิเสธขายน้ำมัน แบกโลงขึ้นรถพร้อมศพ ไปปั๊ม เปิดให้ดูยืนยัน ไม่ได้เอาไปกักตุน
จากกรณีสัปเหร่ออัดคลิประบายความอัดอั้นใจ หลังจากเข้าไปสอบถามเพื่อขอซื้อน้ำมันดีเซลใส่ถังเพื่อนำเอาไปเผาร่างของผู้เสียชีวิต แต่ทางปั๊มไม่เติมใส่ถังให้ ต่อมาจึงนำเอาร่างของผู้เสียชีวิตใส่โลงศพพร้อมกับถังน้ำมัน 3 ใบ ใส่รถบรรทุกศพเข้ามาที่ลานจอด เพื่อยืนยันว่าน้ำมันที่ต้องการซื้อนำไปเผาศพจริงๆ ไม่ได้ซื้อไปไว้กักตุน ท้ายในที่สุดทางปั๊มจึงเติมใส่ถังน้ำมันที่เตรียมมาให้ตามจำนวน
เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังวัดแห่งหนึ่ง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี นายปรีชา อายุ 48 ปี เป็นเจ้าหน้าที่ฌาปนกิจผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า ทางญาติผู้เสียชีวิตยินยอมให้นำร่างของผู้ตายมาทำการฌาปนกิจ เนื่องจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตมีรายได้น้อย และทาง รพ.ต้องการใช้พื้นที่เก็บร่างผู้เสียชีวิตเอาไว้กรณีมีศพเข้ามาใหม่ ประกอบกับหน่วยงานด้านกู้ภัยในพื้นที่มีการล้างป่าช้า ทำให้ไม่สะดวกในการที่จะนำเอาร่างผู้ตายไปฝังต้องรอให้การล้างป่าช้าผ่านไปก่อน ซึ่งต้องใช้เวลาไปอีกนาน
นายปรีชา กล่าวต่อว่า กระทั่งมีผู้ใจบุญให้ความอนุเคราะห์ค่าน้ำมันมาเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการเผา ตนจึงได้มายังปั๊มน้ำมันแห่งนี้เพื่อสอบถามว่าสามารถเติมใส่ถังได้ไหมจะเอาไปเผาศพคนเสียชีวิต แต่ทางปั๊มแจ้งว่าไม่ได้ ตนพยายามแจ้งและถามหลายรอบ แต่ทางปั๊มก็ตอบกลับไม่ได้
กระทั่งเช้าอีกวันตนนำเอาโลงศพไปใส่ร่างของผู้เสียชีวิตออกมาจาก รพ.พร้อมกับนำถังน้ำมันขนาด 18 ลิตร ที่ใช้ใส่น้ำมันที่มาซื้อกับปั๊มนี้มาด้วย เรียกว่ามาทั้งโลงศพ เพื่อยืนยันว่าตนไม่ได้มีเจตนาต้องการเติมน้ำมันไปกักตุน ในขณะที่ไลฟ์สดจะเห็นว่ามีพนักงานเดินเข้าไปแจ้งกับผู้จัดการปั๊มหายไปประมาณ 1-2 นาที จึงเดินกลับมาพร้อมกับแจ้งให้ตนทราบว่าสามารถเติมใส่ถังให้ตนเองได้
ตนทำหน้าที่เป็นสัปเหร่อมาตั้งแต่ปี 2548 ตั้งแต่เตาเผาศพของวัดแห่งนี้ยังเป็นแบบใช้ถ่าน กระทั่งมีการเปลี่ยนมาเป็นแบบเตาเผาไฟฟ้าใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง ใช้บริการที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้มาตลอด นำถังมาใส่น้ำมันเช่นนี้ทุกครั้ง กระทั่งเกิดปัญหาน้ำมันขาดตลาด ตามที่ปรากฏเป็นข่าวจากภาวะสงคราม ทำให้น้ำมันไม่เพียงพอ แต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำมันมาเป็นเชื้อเพลิง
เมื่อมาซื้อน้ำมันใส่ถัง กลับทำไม่ได้ เข้าใจว่าคิดว่าเป็นการทำเพื่อกักตุนน้ำมัน ตนก็ยืนยันว่าเป็นสัปเหร่อซื้อไปเผาศพจริงๆ ไม่ได้กักตุน และวันนี้ต้องเผาร่างของผู้เสียชีวิต ขนเอาโลงบรรจุร่างผู้เสียชีวิตมาจาก รพ.ขับเข้าปั๊มน้ำมัน พร้อมกับเปิดฝาให้ดูว่าเป็นศพจริงๆ เป็นการยืนยัน ไม่มีการกักตุนน้ำมัน สะท้อนให้เห็นปัญหาที่เกิดกับอาชีพสัปเหร่อ จากที่เคยเห็นแต่ในข่าวทีวีที่ต้องเอารถ เอาเครื่องจักรมาเติมที่ปั๊มห้ามใส่ถังไป
ที่มาข่าวสด