มทภ.1 เป็นปธ.พิธีพระราชทานเพลิงศพ ‘ผบ.ทพ.11’ ยกย่องเป็นแบบอย่างผู้นำที่ดี สร้างเกียรติยศให้กับกองทัพและครอบครัว ปูนบำเหน็จพิเศษ 4 ขั้น ขอพระราชทานยศทหารเป็น ‘พล.ท.’
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่จ.นครสวรรค์ พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พ.อ.ป้องรัฐ แย้มงามเรียบ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 11 (ผบ.ทพ.11) โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา กำลังพล สังกัดกองทัพภาคที่ 1 ตลอดจนกัลยามิตรและครอบครัวร่วมพิธีอย่างสมเกียรติ ที่วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ในโอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 1 ได้มอบเงินช่วยเหลือสวัสดิการของกรมทหารพรานที่ 11 และ เงินช่วยเหลือฌาปนกิจของกองทัพภาคที่ 1 ให้กับครอบครัว พร้อมกำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องติดตามทางธุรการเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการต่างๆ ให้ได้รับอย่างครบถ้วนโดยเร็ว
ทั้งนี้ กองทัพบกได้ดำเนินการปูนบำเหน็จพิเศษ 4 ขั้น ขอพระราชทานยศทหารเป็น ‘พล.ท.’ อยู่ระหว่างเตรียมการส่งมอบเงินสินไหมทดแทน “พิทักษพล”, เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของกองทัพบก รบมไปถึงเงินช่วยเหลือและบำเหน็จตกทอดให้กับทายาทต่อไป