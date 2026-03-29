ลูกสะใภ้ร่ำไห้ช่วยไม่ทัน พายุซัดบ้านพังยับ กำแพงถล่มทับ พ่อสามีวัย78 ป่วยติดเตียง ดับสลด
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเย็นของวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา พื้นที่อำเภอพยุห์ จังหวัด ศรีสะเกษ ต้องเผชิญกับพายุฤดูร้อนที่พัดกระหน่ำอย่างรุนแรง สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างในหลายหมู่บ้าน โดยเฉพาะที่บ้านสร้างหว้า หมู่ 7 ตำบลโนนเพ็ก ซึ่งได้รับผลกระทบหนักที่สุด บ้านเรือนจำนวนมากถูกแรงลมพัดพังเสียหาย บางหลังถูกกระชากหลังคาปลิวหายไปต่อหน้าต่อตา ท่ามกลางเสียงลมคำรามและสายฝนที่โหมกระหน่ำอย่างไม่ปรานี
ท่ามกลางความโกลาหลของพายุที่ถาโถมเข้ามาอย่างฉับพลัน ได้เกิดเหตุการณ์สุดสะเทือนใจขึ้น เมื่อมีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย คือ นายเลื่อน อายุ 78 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงและป่วยด้วยโรคมะเร็ง อาศัยอยู่ภายในบ้านกับครอบครัว ประกอบด้วยนางนวรัตน์ ลูกสะใภ้ และหลานอีก 3 คน ในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์
ขณะเกิดเหตุ สภาพอากาศแปรปรวนอย่างหนัก ลมกระโชกแรงพัดเข้าถล่มบ้านเรือนอย่างรวดเร็วและรุนแรง จนโครงสร้างของบ้านหลายหลังไม่สามารถต้านทานแรงลมได้ กำแพงบ้านของผู้เสียชีวิตได้พังถล่มลงมาอย่างไม่ทันตั้งตัว ทับร่างนายเลื่อนที่นอนพักอยู่ภายในบ้านอย่างจัง ท่ามกลางเสียงร้องตะโกนของคนในครอบครัวที่พยายามเข้าช่วยเหลืออย่างสุดกำลังญาติและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงพยายามเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ท่ามกลางสภาพอากาศที่ยังคงแปรปรวนและอันตราย ก่อนจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล แต่สุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุด ว่า ภายหลังเกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มอย่างรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะที่บ้านของนายเลื่อน ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งยังคงเต็มไปด้วยความเสียหายและร่องรอยของแรงลมที่พัดกระหน่ำอย่างหนัก
นายคุณากร สุทธิโมกข์ นายอำเภอพยุห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ อายุ 45 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นลูกสะใภ้ของผู้ตาย รวมถึงญาติพี่น้องและชาวบ้านในหมู่บ้าน ร่วมกันต้อนรับ ท่ามกลางบรรยากาศที่ยังคงเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจ หลายคนยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน
จากการตรวจสอบสภาพบ้านเรือนในพื้นที่ พบว่ามีหลายหลังได้รับความเสียหายอย่างหนัก หลังคาถูกแรงลมพัดปลิว โครงสร้างบางส่วนพังถล่มลงมา โดยเฉพาะบ้านของผู้เสียชีวิตซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จนเป็นเหตุให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้ ขณะเดียวกัน ญาติได้นำร่างของนายเลื่อน ยั่วยวนดี ไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณี โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ที่วัดบ้านโพธิ์เก่า ตำบลโนนแพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมสถานที่สำหรับประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว
นางสาวเนาวรัตน์ อายุ 45 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเป็นลูกสะใภ้ของผู้เสียชีวิต เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 18.30 น. ขณะนั้นตนเพิ่งอาบน้ำและเปลี่ยนแพมเพิสให้พ่อ (ผู้ตาย) ซึ่งป่วยติดเตียงอยู่ภายในบ้าน ก่อนจะเกิดลมกระโชกแรงและฝนตกลงมาอย่างหนัก ตอนนั้นตนให้ลูกช่วยกันอุ้มพ่อเข้ามาในบ้าน แล้วก็กำลังวิดีโอคอลกับสามีที่ทำงานอยู่ต่างประเทศ ตนเป็นคนดูแลพ่อคนเดียวมาตลอด หลังจากพาเข้ามาแล้วก็กำลังจะเปิดทีวีให้ดูข่าว แต่แบตโทรศัพท์ใกล้หมด เลยบอกสามีว่าจะออกไปชาร์จก่อน
นางสาวเนาวรัตน์ กล่าวต่อว่า พอเดินไปชาร์จโทรศัพท์ ลมพายุก็พัดมาแรงมาก ฟ้าร้องฟ้าผ่าดังสนั่น หลังคาปลิวว่อน ฝนก็ตกหนัก ลูกเห็บก็ลง ตนอยู่ในบ้านพยายามดันประตูไว้ไม่ให้เปิด เพราะกลัวของจะปลิวเข้ามา เงยหน้าขึ้นไปเห็นแต่หลังคาปลิวไปหมด ตนกอดลูกวัย 4 ขวบไว้แน่น พร้อมหันไปมองผู้เป็นพ่อสามี ก่อนจะพบว่ากำแพงเริ่มสั่นคลอนอย่างน่ากลัว ตนตะโกนบอกลูกๆ ให้รีบเอาคุณปู่ออกมาก่อน แต่ไม่ทัน จังหวะนั้นฟ้าผ่าลงมาเสียงดังมาก แล้วกำแพงก็ถล่มลงมาทับพ่อตนจึงตัดสินใจพาลูกๆ วิ่งหนีออกจากบ้าน ท่ามกลางลมพายุที่ยังคงโหมกระหน่ำ พร้อมตะโกนขอความช่วยเหลือไปตลอดทาง ก่อนจะไปหลบในบ้านร้างใกล้จุดเกิดเหตุ
นางสาวเนาวรัตน์ กล่าวต่อว่า ตอนนั้นทุกคนต่างหนีตาย ไม่มีใครช่วยใครได้ หตนวิ่งขอความช่วยเหลือ จนมีชาวบ้านบางส่วนเข้ามาช่วยกันเข้าไปดู พ่อโดนกำแพงทับที่ศีรษะ แต่ยังมีชีพจรอยู่ จึงรีบช่วยกันนำส่งโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม สุดท้ายแพทย์ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
นางสาวเนาวรัตน์ กล่าวทั้งน้ำตาว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากจนตั้งตัวไม่ทัน ทุกอย่างเหมือน “โดนระเบิดถล่มบ้าน” ทั้งลมแรง ฝนกระหน่ำ ฟ้าผ่า และลูกเห็บตกพร้อมกันอย่างรุนแรง“หนูขอโทษพ่อ หนูช่วยพ่อไม่ได้ หนูสัญญาว่าจะดูแลพ่อ แต่วันนั้นหนูต้องอุ้มลูก หนูทำเต็มที่แล้วจริงๆ” ซึ่งขณะเห็นกำแพงถล่มทับร่างพ่อ ตนและลูกๆ ทั้ง 3 คน พยายามช่วยกันยกกำแพงออก แต่ด้วยแรงที่มีไม่เพียงพอ ประกอบกับสถานการณ์ที่ยังไม่ปลอดภัย จึงจำใจต้องพากันหนีออกมา “ตอนวิ่งออกมา หนูได้แต่พูดในใจว่า หนูขอโทษ หนูทำเต็มที่แล้ว”
เบื้องต้น ทางอำเภอพยุห์ จังหวัด ศรีสะเกษ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อนอย่างละเอียด โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เพื่อรวบรวมข้อมูลความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมเตรียมให้การช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบอย่างเร่งด่วนต่อไป