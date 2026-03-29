เลือกตั้ง ทต.วังบัว กำแพงเพชรวุ่น ผู้สมัครส.ท.หวิดปะทะกปน. อ้างไม่เป็นกลาง ผอ.กกต.เรียกคุยทันที

เลือกตั้งเทศบาลวังบัว กำแพงเพชร ป่วน ผู้สมัคร ส.ท. หวิดปะทะ จนท.ในหน่วยเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม เพจเฟซบุ๊ก “กำแพงเพชร ร้องเรียนอะไร บอกไว้ที่นี่” เปิดเผยความวุ่นวายในการจัดการเลือกตั้งเทศบาลตำบลวังบัว จ.กำแพงเพชร พบผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) หวิดปะทะกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้ง โดยระบุว่า “#เลือกตั้งเทศบาลวังบัว ป่วน !!! หลังผู้สมัคร สท. หวิดปะทะ จนท.ในหน่วยเลือกตั้ง #มีคลิป #เลือกตั้งเทศบาลป่วน #วังบัว #กำแพงเพชร” พร้อมแปะคลิปไว้ใต้โพสต์
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดความชุลมุนภายในหน่วยเลือกตััง ขณะชาวบ้านเดินทางมาลงคะแนนเลือกตั้ง อยู่ๆ ก็มีผู้สมัคร ส.ท.รายหนึ่ง เข้ามาป่วนภายในหน่วยเลือกตั้ง บอกว่าไม่พอใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีลักษณะลำเอียง ไม่เป็นกลาง จากนั้นเกิดการโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่ กปน. พร้อมนำมือถือขึ้นมาถ่ายคลิป จนเกือบจะปะทะกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
ต่อมา นายคงยศ บุญรักษ์ ผอ.กกต.กำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้าตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวทันทีและให้ข้อมูลว่า เกิดเหตุที่หน่วยเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 2 ของเทศบาลตำบลวังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ในช่วงเลา 09.30 น. วันที่ 29 มี.ค.69 โดยเป็นวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล โดยเทศบาลแห่งนี้ได้ยกฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาล และทั้งจังหวัดมีการเลือกตัังวันนี้ 3 แห่ง
นายคงยศกล่าวว่า จากเหตุการณ์ในคลิปช่วงเช้าที่ผ่านมา ผู้ใหญ่บ้านที่เป็นเจ้าหน้าที่ กปน.ได้เดินไปกับชาวบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งปกติ ขณะนั้นผู้สมัคร ส.ท.รายดังกล่าว มากัน 2 คน เกิดความรู้สึกระแวงว่าจะไม่เป็นธรรมกับตน เพราะผู้ใหญ่บ้านที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยอยู่คนละฝั่งทางการเมืองกับตน และเจ้าหน้าที่ กปน.ทำเหมือนไม่เป็นกลาง ทำให้เกิดการโต้เถียงจนเกือบปะทะดังกล่าว จากการตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยที่เป็นกรรมการ และผู้ใหญ่บ้านรายดังกล่าวก็ปฎิบัติหน้าที่ปกติ แต่เกิดจากความกลัวของผู้สมัครเองว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงเข้าไปโต้เถียงจนเป็นคลิปที่เกิดขึ้น จึงได้เรียกผู้สมัคร ส.ท.มาพูดคุย สร้างความเข้าใจกันและมั่นใจ ซึ่งผู้สมัครเองก็ไม่ติดใจอะไร การเลือกตั้งก็ดำเนินไปได้ปกติ
ขณะที่นายสมปราชญ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านเกาะลำไย ปฏิบัติหน้าที่ กปน. เล่าว่า จากเหตุการณ์ในคลิปมีผู้สมัคร ส.ท.ท่านหนึ่งเดินทางมาลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้ง ระหว่างนั้นผู้สมัครรายดังกล่าวได้ชี้มาที่ตนพร้อมตะโกนบอกว่าทำไมไปคุยกับชาวบ้าน ทำไมทำตัวไม่เป็นกลาง ยืนยันว่าทำหน้าที่เป็นกลางแน่นอน ขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ให้คำแนะนำชาวบ้านปกติ ไม่มึเอียงเอนแต่อย่างใด ซึ่งผู้สมัคร ส.ท.รายดังกล่าวก็กลับมาอีกรอบ และเข้ามาสร้างความวุ่นวายในหน่วยเลือกตั้ง จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้ามาตักเตือนจนเกิดความวุ่นวายดังกล่าวขึ้นตามคลิป
ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังนายคูณศรี ผู้สมัคร ส.ท. คนที่อยู่ในคลิป เล่าว่า ยืนยันว่าไม่ได้เข้าไปก่อความวุ่นวายภายในหน่วยเลือกตั้งแต่อย่างใด แต่ตนเพียงแค่รักษาสิทธิของตนเท่านั้น ผู้ใหญ่บ้านที่เป็น กปน.ทำพฤติกรรมไม่เป็นกลาง เดินไปคุยกับชาวบ้านที่มาลงคะแนนเหมือนชี้นำ ซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าตนกับผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวอยู่คนละฝั่งการเมืองกัน ได้คุยกับตำรวจที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้ง ขอให้ดูให้หน่อยว่าอย่าให้ทำพฤติกรรมแบบนี้ เพราะหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวตนก็เข้าไปชี้แจงกับ ผอ.กกต.ทันที ซึ่งก็หายกังวลใจ เพราะท่าน ผอ.กกต.บอกว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองและตนก็ไม่ติดใจอะไร