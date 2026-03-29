ผลเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 13 แห่ง นนท์ ‘กำนันหนู’ คว่ำอดีตนายก ผู้สมัครปชน.ชนะคู่แข่ง นั่งนายก ทม.บางไผ่

เลือกตั้งนายกเทศมนตรี 13 แห่ง ‘กำนันหนู’ คว่ำอดีตนายก-ผู้สมัครจากพรรคประชาชน เผย ปชน.ส่ง 2 แห่ง แพ้ 1 ชนะ 1 อดีตนายกร่วง 2 แห่ง ส่วนนายกไล่คู่แข่ง 5 แห่งผ่านฉลุย
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม จ.นนทบุรี มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 13 แห่ง เนื่องจากยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย
เทศบาลเมืองบางรักน้อย
นายสุชาติ แก้วประดิษฐ์ หรือกำนันหนู อดีตกำนันตำบลบางรักน้อย ชนะการเลือกตั้งขาดลอย โดยชนะทั้งนายอนุศิษย์ สุวรรณหงษ์ ผู้สมัครจากพรรคประชาชน และนายพงศธร ศรีเดือน อดีตนายก โดยมี นายเฉลิมพล นิยมศิลป์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรี พรรคภูมิใจไทย นายประสาร กลั่นคุ้ม อดีต นายก อบต.บางรักน้อยคนก่อน นายสุรินทร์ เรืองศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มามอบดอกไม้แสดงความยินดีกับกำนันหนู
เทศบาลเมืองบางไผ่
นายวีรวัฒน์ อินทรลักษณ์ ผู้สมัครจากพรรคประชาชน ซึ่งลงแทนอดีตนายก อบต.คนเดิม สามารถเอาชนะคู่แข่งทั้ง 2 คนได้สำเร็จ คือ พ.ต.อ.วันชัย ชูจิตร และนายบัญญัติ นุชหมอน
เทศบาลเมืองไทรน้อย
นายประพัฒน์ ศรีชื่น อดีตนายก อบต. เอาชนะนายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ อดีต ส.ส.นนทบุรี ซึ่งเป็นบ้านใหญ่บางบัวทอง ที่หันมาลงท้องถิ่นพื้นที่ไทรน้อย เขตติดต่อบางบัวทอง โดยนายประพันธ์ชนะไปอย่างขาดลอยพร้อมได้สมาชิกทั้ง 3 เขต 18 คน โดยมี นายสัมฤทธิ์ ด้วงโสน อดีตนายกเทศมนตรีตำบลไทรน้อย นายสมศักดิ์ ด้วงโสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มาร่วมแสดงความยินดี กับนายประพัฒน์ ที่ชนะการเลือกตั้ง
เทศบาลตำบลขุนศรี
นายพิชิต ศรศรี อดีตนายก อบต. ได้คะแนนเกิน 10%
เทศบาลตำบลคลองขวาง
นายสำเริง คุ้มด้วง อดีตนายก อบต. ชนะนายบุญธรรม โพธิ์สร้อย คู่แข่งอย่างขาดลอย พร้อมได้สมาชิกยกทีมทั้ง 2 เขต
เทศบาลตำบลคลองพระอุดม
นายสนิทนวลละออ อดีตนายก อบต. ได้คะแนนสูงสุด ชนะนายศรีชาติ จันทรา และนายประพาฬ จารุศังข์ 2 คู่แข่งไปอย่างอย่างสูสี
เทศบาลเมืองท่าอิฐ
นายปรีดา เชื้อผู้ดี อดีตนายก อบต. ได้คะแนนเกิน 10%
เทศบาลตำบลทวีวัฒนา
นายอมรเทพ โกศลเวช อดีตนายก อบต. ได้คะแนนเกิน 10%
เทศบาลตำบลไทรใหญ่
นายฉลวย ขันจำนงค์ อดีตนายก อบต. ได้คะแนนเกิน 10%
เทศบาลตำบลบางใหญ่
นายแสวง รอดยูร อดีตนายก อบต. ได้คะแนนเกิน 10%
เทศบาลตำบลหนองเพรางาย
นายสรัล ปลื้มเจริญ เอาชนะนายดอกรัก ฟักสุวรรณ อดีตนายก อบต. ไปได้หลายร้อยคะแนน
เทศบาลเมืองละหาร
นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย อดีตนายก อบต. ชนะคู่แข่งคือนายยศพันธ์ อินแดง และนายพรศักดิ์ บุญมาหา
เทศบาลเมืองลำโพ
นายสุรศักดิ์ จาดบุญนาค อดีตนายก อบต. ยังคงชนะคู่แข่งคือนายไชยา สุขพลอย ได้สำเร็จ