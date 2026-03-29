หนุ่มมอบตัว บุกบ้านยิงแฟนใหม่ดับ เซ่นรักสามเศร้า อ้างถูกรุมก่อน แม่ร่ำไห้ขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิต
จากการณีเกิดเหตุใช้อาวุธปืนยิงกันหน้าบ้านพักในพื้นที่ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อเวลาประมาณ 01.30 น. วันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บอีก 2 ราย สร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงอย่างมาก จากการตรวจสอบ ผู้เสียชีวิตคือ นายอลังกาฬ อายุ 27 ปี ส่วนผู้บาดเจ็บอีก 2 ราย ถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ทำการรักษา ขณะที่สาเหตุเบื้องต้นมาจากปัญหาความขัดแย้งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอดีตแฟนกับชายคนใหม่
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.บางปะอิน จับกุมตัว นายศักรินทร์ หรืออีท อายุ 22 ปี ชาวตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหมายจับศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 198/2569 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2569 ในข้อหา “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา, พยายามฆ่าผู้อื่น, มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร รวมถึงยิงปืนในที่ชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควร” ก่อนควบคุมตัวมาสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรบางปะอิน
รายงานข่าวระบุว่า ก่อนถูกจับกุม เมื่อเวลาประมาณ 04.00 น. วันเดียวกัน ผู้ก่อเหตุได้ให้ครอบครัวพาเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน สภ.บางปะอิน โดยอ้างว่าไม่ได้มีเจตนายิงใส่ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ แต่เป็นการยิงตอบโต้ หลังถูกกลุ่มของผู้ตายรุมทำร้ายก่อน
ขณะเดียวกัน ครอบครัวผู้เสียชีวิต ซึ่งมีพ่อและแม่ ได้เดินทางไปรับศพลูกชายที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดปทุมธานี ก่อนแวะมายัง สภ.บางปะอิน พร้อมร่างผู้เสียชีวิต เพื่อหวังพบหน้าผู้ก่อเหตุ แต่ยังไม่ทันพบ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่ สภ.บางปะอิน สาขาสินทิวาธานี
โดยครอบครัวผู้เสียชีวิตเปิดเผยเพียงสั้น ๆ ว่า รู้สึกเสียใจอย่างมาก และต้องการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ก่อนนำศพลูกชายกลับภูมิลำเนาจังหวัดขอนแก่น เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
ต่อมา ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับนางส้ม อายุ 42 ปี มารดาของผู้ก่อเหตุ ซึ่งเปิดเผยทั้งน้ำตาว่า ลูกชายเพิ่งเลิกรากับฝ่ายหญิง และฝ่ายหญิงได้ย้ายไปอยู่บ้านเพื่อน โดยตนได้เตือนลูกชายแล้วว่า เมื่อเลิกกันแล้วไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวอีก โดยเฉพาะตามหลักศาสนาอิสลามที่ครอบครัวยึดถือ หากแยกทางแล้วก็ไม่ควรกลับไปเกี่ยวข้องกันอีก
มารดาผู้ก่อเหตุเล่าว่า ก่อนเกิดเหตุ ลูกชายโทรศัพท์บอกพี่สาวว่ายิงคน ก่อนแสดงความประสงค์จะเข้ามอบตัว ครอบครัวจึงพาไปพบพนักงานสอบสวน พร้อมยืนยันว่า ลูกชายอ้างว่าฝ่ายหญิงส่งโลเคชันมาให้ไปหา และตั้งใจไปพูดคุยกันดี ๆ แต่เมื่อไปถึง กลับถูกกลุ่มคนภายในบ้านรุมทำร้ายก่อน จนต้องยิงปืนขึ้นฟ้า 2 นัดเพื่อข่มขู่ให้หยุด แต่สถานการณ์กลับบานปลาย
“ลูกมาบอกคำแรกว่าขอโทษ บอกว่ารู้สึกผิด ไม่ได้ตั้งใจ เราเองก็เตือนเขาตลอด วันนี้ก็ขอโทษแทนลูกชายต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต เข้าใจความสูญเสีย แต่ไม่กล้าเข้าไปพบเพราะเกรงจะเกิดเหตุซ้ำ” มารดากล่าว
ภายหลังการสอบปากคำนานกว่า 2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาเข้าห้องขัง โดยนายศักรินทร์เปิดเผยว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ไขได้แล้ว ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะไปทำร้ายใคร แต่ยอมรับว่าไปกับเพื่อน 4 คน และเข้าไปพูดคุยเพียง 2 คน ก่อนถูกกลุ่มคู่กรณีประมาณ 4-5 คนรุมทำร้าย
ผู้ต้องหาอ้างว่า ได้ยิงปืนขึ้นฟ้าไปแล้ว 2 นัดเพื่อให้หยุด แต่สถานการณ์ยังไม่ยุติ จึงยิงออกไปโดยไม่รู้ว่ากระสุนถูกใครบ้าง พร้อมกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยอมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้น โดยระบุว่า “ตอนนี้พูดอะไรก็สายไปแล้ว”