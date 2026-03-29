สลดพบศพ หนุ่ม17-ด.ญ.14 โผล่เกาะกลางถนน ประสบอุบัติเหตุ 2 วันแต่ไม่มีใครเห็น
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ตำรวจ สภ.สรรพยา และตำรวจทางหลวงพร้อมด้วยกู้ภัยร่วมกตัญญู และแพทย์เวรโรงพยาบาลสรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เข้าตรวจสอบศพ ที่บริเวณร่องกลางถนนทางหลวงหมายเลข 32 ถนนสายเอเชีย หลักกิโลเมตรที่ 130 ขาล่อง หลังรับแจ้งจากพลเมืองดีที่ไปพบศพส่งกลิ่น
ตรวจสอบเป็นศพชายและหญิง สภาพเริ่มขึ้นอืดเน่าเปื่อย เบื้องต้นภายในตัวพบ บัตรประชาชน ชาย อายุ 17 ปี เป็นชาวอำเภอขานุวรลักษณ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร สภาพคอหักมีแผลฉีกตามร่างกาย ส่วนฝ่ายหญิง เป็นด.ญ.อายุ 14 ปี เป็นชาวอำเภอแม่วง จังหวัดนครสวรรค์
สภาพศพมีแผลฉกรรจ์ที่ท้องจนไส้ทะลักออกมา โดยยังเจ้าหน้าที่ยังไม่ ปัจจัยว่าเป็นบัตรประชาชนของทั้งคู่หรือไม่ เนื่องจาก บัตรประชาชน ของทั้งคู่ยังเป็นเยาวชนส่วนสภาพศพทั้ง 2 ราย ขึ้นอืดเริ่มเน่าจึงไม่สามารถระบุตัวตนที่แน่ชัดในทันทีได้ จึงจะติดตามญาติเพื่อ ให้ระบุตัวต่อไป
ในที่เกิดเหตุมีร่องรอยการชนแบริเออร์และรอยไถลไปหลายสิบเมตร และมีหมวกกันน็อกรองเท้าและของส่วนตัวทั้งคู่กระจัดกระจาย กู้ภัยจึงนำศพขึ้นมาส่งผ่าชันสูตร หาสาเหตุการตายที่แน่ชัดต่อไปพร้อมทั้งติดตามญาติมาระบุตัว
ทั้งนี้ก่อนมาพบศพ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่า มีรถประสบอุบัติเหตุที่บริเวณดังกล่าว เมื่อช่วงเวลา 02.00 น.ของวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา แต่เมื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเพียงรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดง สภาพใหม่เอี่ยมไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนล้มตะแคงอยู่กลางถนนในสภาพ ได้รับความเสียหายแต่ไม่พบคนขับขี่จึงนำรถดังกล่าวมาเก็บไว้ที่ ที่พักสายตรวจ ตำบลเสือโฮก อ.เมืองชัยนาท
จนกระทั่ง มือถือช่วงบ่ายที่ผ่านมามีพลเมืองดีได้กลิ่นและพบศพและแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบดังกล่าว ซึ่งเบื้องต้นสันนิษฐานว่าคนขับอาจจะมีอาการหลับในหรือ หรืออาจจะเป็นอุบัติเหตุ เกิดจากรถคันอื่นหรือไม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้พิสูจน์ ลักษณะการชนและกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุ เพื่อพิสูจน์ความจริงต่อไป