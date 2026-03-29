ลูกสาวร่ำไห้ แม่ขับกระบะไปซื้อปลา เสียหลักตกลงไปในคลองส่งน้ำ ดับสลด
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา เวลาประมาณ 17.30 น. ศูนย์วิทยุ 191 ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเกิดเหตุมีรถยนต์กระบะประสบเหตุตกลงไปในคลองส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา หมู่ที่ 3 ช่วงระหว่างหลักทางหลวงชนบทที่ 1 บ้านหัวเขาแรด มุ่งหน้าบ้านหนองตะโก ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าม่วง ตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบเจ้าหน้าที่มูลนิธิขันรัตนาวุธชุดปฏิบัติการใต้น้ำจำนวนมาก เร่งลงช่วยเหลือผู้ติดภายในรถ จนกระทั่งเวลาประมาณ 18.50 น. จึงสามารถช่วยนำร่างผู้ติดภายในรถออกมาได้ แต่พบว่าเสียชีวิตแล้ว ทราบชื่อต่อมาคือ นางสาวรินรดา อายุ 39 ปี เป็นแม่ค้าขายผ้าไทยที่ตลาดนัดเขาน้อย
ทางเจ้าหน้าที่ได้นำร่างขึ้นมาจากน้ำเพื่อให้แพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการชันสูตรเบื้องต้น พร้อมทั้งได้นำรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียนหมายเลข 9 กล 7680 กทม. ขึ้นมาจากคลองดังกล่าว โดยมีประชาชนไปมุ่งดูเป็นจำนวนมาก ขณะที่ ลูกสาว พร้อมด้วยสามีของผู้เสียชีวิตซึ่งทำงานอยู่ในกรุงเทพฯ ได้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุด้วยอาการเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ตลอดเวลา
สำหรับบริเวณจุดเกิดเหตุห่างไปกว่า 1 กิโลเมตร พบร่องรอยของล้อรถเป็นทางยาวลงไปในคลอง ซึ่งระหว่างนั้นทางประตูน้ำได้เปิดทำให้น้ำไหลเชี่ยวมาก ความแรงของน้ำจึงได้พัดพารถไประยะทางไกลกว่า 1 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไปให้ทางเจ้าหน้าที่ดูแลประตูน้ำช่วยลดการปล่อยน้ำเพื่อนำรถขึ้นมาจากคลองได้สำเร็จ ส่วนร่างผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ได้นำไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 เพื่อชันสูตรสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนมอบศพให้ญาติกลับไปบำเพ็ญกุศลต่อไป
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า นางสาวรินรดา ผู้เสียชีวิต ได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวออกจากบ้าน เพื่อจะไปซื้อปลา และจะเดินทางกลับไปรับลูกสาว 2 คน ที่โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง แต่ยังไม่ถึงร้านที่จะไปซื้อปลา รถเกิดเสียหลักตกลงไปในคลองส่งน้ำดังกล่าว ช่วงบริเวณบ้านหัวเขาแรด หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย