หนุ่มฟินแลนด์น้ำตาคลอ โดน 2 สาวพัทยามอมเหล้า ฉกโรเล็กซ์-เงินสด สูญเกือบล้าน
เมื่อเวลา 02.00 น. วันที่ 30 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ชลบุรี นายเคนเนธ มิคาเอล คอนตติเนน อายุ 30 ปี สัญชาติฟินแลนด์ เข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา เพื่อแจ้งความร้องทุกข์ หลังตกเป็นเหยื่อถูกลักทรัพย์ภายในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่จอมเทียน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ผู้เสียหายให้การว่า ก่อนเกิดเหตุได้ไปนั่งดื่มที่บาร์เบียร์แห่งหนึ่ง และได้ชักชวนหญิงไทย 2 คนกลับมาดื่มต่อที่ห้องพัก จากนั้นเริ่มมีอาการง่วงผิดปกติจนเผลอหลับไป เมื่อตื่นขึ้นพบว่าทรัพย์สินสูญหาย เป็นเงินสดจำนวน 5,000 บาท และนาฬิกาข้อมือแบรนด์หรูโรเล็กซ์ มูลค่าประมาณ 700,000 บาท โดยเชื่อว่าหญิงทั้งสองคนเป็นผู้ก่อเหตุ
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน และประสานเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุและเส้นทางหลบหนี เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป