ระทึกกลางดึก ผู้จัดการพูลวิลล่าพลาดตกบ่อร้างลึก 4 เมตร ร้องลั่น กู้ภัยช่วยทัน
เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 29 มีนาคม ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา รับแจ้งเหตุบุคคลพลัดตกจากที่สูงและได้รับบาดเจ็บ ภายในพูลวิลล่าแห่งหนึ่ง ซอยทัพยา 15 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จึงประสานกำลังอาสาสมัครกู้ภัยเข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุบริเวณด้านหลังพูลวิลล่า พบเป็นบ่อพักน้ำเก่าขนาดกว้างประมาณ 1.5 เมตร ยาว 2 เมตร และลึกประมาณ 4 เมตร ภายในบ่อพบ นางวันดี โอมลี อายุ 56 ปี ผู้จัดการพูลวิลล่า ติดอยู่ก้นบ่อในสภาพได้รับบาดเจ็บและร้องขอความช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์และความระมัดระวังในการเข้าช่วยเหลือ เนื่องจากบ่อมีความลึกและพื้นที่จำกัด โดยใช้เวลากว่า 30 นาที จึงสามารถนำตัวผู้บาดเจ็บขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย ก่อนให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเร่งนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
จากการสอบถามผู้บาดเจ็บ ทราบว่า ขณะกำลังเดินไปเปิดวาล์วน้ำให้ลูกบ้าน โดยไม่ทราบว่าบ่อพักน้ำเก่าบริเวณดังกล่าวถูกเปิดฝาทิ้งไว้ ทำให้พลัดตกลงไปด้านล่าง ทั้งนี้ โชคดีที่สามีออกตามหา ก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้ทันเวลา