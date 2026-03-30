จับ ได้อีกต้นเหตุไฟป่าเขตรักษาพันธุ์ฯแม่ตื่น รวบ 2 พรานพร้อมซากสัตว์ อุปกรณ์เผา

ต้นเหตุไฟ! เขตรักษาพันธุ์ฯแม่ตื่น จับ2พรานพร้อมซากสัตว์-อาวุธ ยากันยุง-ไฟแช็ก อุปกรณ์เผาป่าพื้นที่ จ.ตาก ฝุ่นเชียงใหม่พุ่งทะลุปอด
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม นายพรัญชัย ศิริพุฒ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ในพื้นที่รับผิดชอบ ในวันที่ 29 มีนาคม 2569 เวลาประมาณ 23.20 น.
คณะเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปราม สายที่ 1 เจ้าหน้าที่ร้อย ตชด.345 เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอแม่ระมาด และเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่ตื่น ตรวจยึดจับกุม ผู้กระทำความผิดการล่าสัตว์ป่า ผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมด้วยของกลาง ได้แก่ 1.ซากอีเห็นข้างลาย จำนวน 1 ตัว น้ำหนัก 3.2 กิโลกรัม 2.ซากกระรอกบินเล็กแก้มขาว จำนวน 2 ตัว น้ำหนักรวม 400 กรัม
3.รถยนต์ จำนวน 1 คัน 4.อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ ขนาด.22 LR พร้อมกล้องเล็ง จำนวน 1 กระบอก 5.กระสุนปืน ขนาด.22 LR จำนวน 15 นัด 6.ปลอกกระสุนปืน ขนาด.22 LR จำนวน 1 ปลอก 7.อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ (ปืนแก๊ป) จำนวน 1 กระบอก พร้อมอุปกรณ์ประกอบด้วย ดินปืน 1 ขวด ,ลูกตะกั่ว 1 ถุง ,แก๊ป ,ฝอย ,ออดเป่าเรียกสัตว์ 1 อัน 8.ไฟฉายคาดหัว จำนวน 4 ดวง 9. ยากันยุงหักเป็นแท่งใส่ในกระป๋องพร้อมไฟแช็ก
กล่าวหาว่ากระทำผิดตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ม.12, 17,55,109 และพรบ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 เหตุเกิดป่าข้างทางหลวงหมายเลข 1175 หมู่ 4 ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น นำส่ง พ.ต.ท.หญิง ชโลธร เล็กสุทธิ์ พนักงานสอบสวน สภ. แม่ระมาด จังหวัดตาก
โดยในกลุ่มสิ่งแวดล้อมมีการเปิดหารือว่าจากปัญหาดังกล่าว ควรจะดำเนินการสองเรื่องในกรณีนี้ คือ 1. ค่านำจับ 10,000 บาทต่อกรณี ถ้าส่งฟ้องได้ควรได้รับเงินเลย 2. ส่งตัวผู้ต้องหาเข้าค่ายดัดกมลสันดาน ก่อนที่กระบวนการทางกฎหมายจะแล้วเสร็จ
ทั้งนี้รายงานจุดความร้อน (Hotspot) จาก GISTDA ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2569 (รอบเช้า) จังหวัดเชียงใหม่ พบจุดความร้อน จำนวน 787 จุด ในพื้นที่ อ.เชียงดาว 149 จุด อ.สะเมิง 100 จุด อ.พร้าว 96 จุด อ.แม่แตง 92 จุด อ.ฮอด 50 จุด อ.แม่วาง 42 จุด อ.ดอยสะเก็ด 41 จุด อ.แม่ออน 25 จุด อ.อมก๋อย 24 จุด อ.ไชยปราการ 23 จุด อ.สันกำแพง 20 จุด อ.แม่อาย 19 จุด อ.สันทราย 18 จุด อ.ดอยเต่า 17 จุด อ.แม่แจ่ม 15 จุด อ.หางดง 13 จุด อ.ดอยหล่อ 10 จุด อ.จอมทอง 10 จุด อ.แม่ริม 8 จุด อ.เวียงแหง 6 จุด อ.กัลยาณิวัฒนา 5 จุด และ อ.ฝาง 4 จุด สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 29 มี.ค. 2569 จำนวน 3,859 จุด
จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้คุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่เต็มไปด้วยฝุ่นควันปกคลุมเมือง โดยเฉพาะพื้นที่พบการเผาไหม้สูง ในขณะที่ตัวเมืองเทศบาลนครเชียงใหม่ยังคงติดอยู่ในอันดับ 1 ของโลก จากแอปพลิเคชัน Air Visual ที่วัด AQI ได้ 233 ระดับสีม่วงที่มีอันตรายต่อสุขภาพประชาชนและผู้อาศัยในขั้นรุนแรง