แก๊สหุงต้ม บึ้มบ้านทาวน์เฮาส์เมืองปทุมฯ รถเก๋งเสียหาย พัง9หลัง 

แก๊งหุงต้มบึ้มกลางดึก บ้านทาวน์เฮาส์เมืองปทุมฯ บ้านพังเสียหายรวม9หลัง
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ร.ต.ท.มานิตย์ เข็มหนู รองสารวัตรสอบสวน สภ.สวนพริกไทย รับแจ้งเหตุระเบิดทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลัง ภายในหมู่บ้านวิลล่าเจ้าพระยา ม.2 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วย นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี, นายปัญญา นพขำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ตลอดจนเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ปลูกติดกันหลายหลัง ตรวจสอบบ้านต้นเหตุเลขที่ 194/115 ซอย 5 พบสภาพความเสียหายของตัวบ้านชั้นล่างพังถล่ม กระจกแตกละเอียด กำแพงทะลุ ยังมีรถยนต์เก๋งของเจ้าของบ้านถูกแรงระเบิดพังเสียหาย 1 คัน
อานุภาพของแรงระเบิดยังส่งผลกระทบทำให้บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงกันพังเสียหายไปอีก 8 หลังคาเรือน รวม 9 หลัง โดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงสามารถบันทึกภาพวินาทีเกิดแรงระเบิดอัดกระแทกออกมาอย่างรุนแรงไว้ได้
สอบถาม นายวรรณรัตน์ วิญญกูล อายุ 44 ปี เจ้าของบ้านต้นเหตุ เล่าว่า ช่วงกลางดึกเวลาประมาณ 03.30 น. นอนพักผ่อนอยู่บนชั้นสองของบ้าน ได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหว โดยที่ไม่ได้เปิดใช้งานหรือทำอะไรทิ้งไว้ เมื่อตั้งสติได้จึงรีบวิ่งลงมาดูที่ชั้นล่าง แทบช็อกเมื่อพบว่าสภาพบ้านชั้นล่างพังเสียหายไปหมดแล้ว
ด้าน นายปัญญา นพขำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง กล่าวว่า เบื้องต้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างและงานป้องกันฯ ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้ามาประเมินโครงสร้างและความเสียหายทั้งหมด เพื่อดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนที่สุด
ส่วนนายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยหลังลงพื้นที่ว่า สอบถามเจ้าของบ้านและประเมินสถานการณ์เบื้องต้น สันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลและเกิดการระเบิดขึ้น ทำให้บ้านต้นเหตุเสียหายทั้งหลังและลุกลามติดบ้านข้างเคียงอีก 8 หลังคาเรือน นับว่าโชคดีมากที่เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทุกภาคส่วนจะระดมกำลังเข้ามาดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มที่ พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 เข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดอีกครั้ง