โคราช เปิดจองตั๋วเดินทางล่วงหน้าสงกรานต์ ลดเที่ยวเส้นทางคนใช้บริการน้อย

ปชช.จองตั๋วเดินทางล่วงหน้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริษัทเดินรถโคราชปรับลดเที่ยววิ่ง หลังราคาน้ำมันดีเซลพุ่ง
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการจองตั๋วล่วงหน้าของประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารนครราชสีมา แห่งที่ 2 อ.เมืองนครราชสีมา พบว่า เคาน์เตอร์จองตั๋วของบริษัทเดินรถหลายแห่ง ได้เปิดให้ประชาชนสามารถจองตั๋วล่วงหน้าเพื่อเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้แล้ว
โดยมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาติดต่อขอจองตั๋วเดินทางล่วงหน้า ทำให้จำนวนจองตั๋วเต็มทุกเที่ยว แต่ยังคงมีบางบริษัทไม่ได้เปิดให้จองตั๋วล่วงหน้า ต้องเตรียมความพร้อมด้านคนขับและเที่ยวรถที่จะใช้เดินทางขนส่งผู้โดยสาร โดยจะเปิดให้จองล่วงหน้าได้ในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้
ขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง จนปรับขึ้นสูงสุดถึงลิตรละ 6 บาทนั้น ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางทุกบริษัท ทำให้มีความจำเป็นต้องลดจำนวนเที่ยววิ่งลง ทั้งช่วงเวลาปกติและในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นได้ ประกอบกับยังไม่มีนโยบายการช่วยเหลือหรือการเยียวยาจากภาครัฐในเรื่องค่าโดยสารที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น
เบื้องต้นหากยังไม่มีมาตรการมาเยียวยาช่วยเหลือ ก็จะไม่มีการเติมรถมาเสริมในช่วงเทศกาลสงกรานต์เหมือนปีที่ผ่านๆ มา แต่จำนวนรถที่วิ่งให้บริการยังคงมีจำนวนตามที่ระบุใบอนุญาตฯ
ปกติในเส้นทางสายหลัก กรุงเทพฯ –โคราช ผู้ประกอบการบริษัทเดินรถรายใหญ่บางบริษัท จะเติมเที่ยวรถเข้าไปให้บริการมากกว่าจำนวนเที่ยวที่ระบุใบอนุญาตอยู่แล้ว แต่เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ แหล่งข่าวแจ้งว่า บริษัทเหล่านี้จะยังไม่ลดเที่ยวรถวิ่งที่เคยให้บริการตามปกติ แต่จะลดจำนวนเที่ยววิ่งในเส้นทางที่คนมาใช้บริการน้อย รวมทั้งจะไม่เสริมเที่ยวรถเพิ่มอีกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึง อาจทำให้มีรถไม่เพียงพอต่อความต้องการในการเดินทาง ส่งผลให้การระบายคนกลับภูมิลำเนาในช่วงต้นเทศกาลและกลับไปทำงานช่วงหลังเทศกาลฯ ต้องใช้เวลานานขึ้น