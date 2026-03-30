ตลาดสดอุทัยฯเงียบเหงา​ แม่ค้าหนองฉางโอด ถุงใส่แกงพุ่ง 100 บาท ลูกค้าหาย ต้นทุนสูงทุกอย่าง แต่จำใจขายราคาเดิม

อุทัยธานี ตลาดสดเงียบเหงา พ่อค้าแม่ค้าหนองฉางโอดหนัก ถุงใส่แกงราคาพุ่งขึ้นไป 100 บาท เศรษฐกิจซบเซา ลูกค้าหาย ต้นทุนพุ่งทุกอย่างแต่จำใจขายราคาเดิม
วันที่ 30 มีนาคม ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการค้าขายที่ตลาดสดในเขตเทศบาลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี พบว่าภาพรวมเศรษฐกิจในพื้นที่ยังคงซบเซาอย่างหนัก บรรยากาศภายในตลาดเป็นไปอย่างเงียบเหงา มีร้านค้าเปิดขายจำนวนมาก แต่กลับมีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อของบางตาอย่างเห็นได้ชัด
จากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ต่างสะท้อนเสียงเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันย่ำแย่ลงกว่าที่ผ่านมา ลูกค้าลดลงอย่างมาก ส่งผลให้รายได้หดหาย ขณะเดียวกันยังต้องเผชิญกับต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะวัสดุจำเป็นในการค้าขาย เช่น ถุงพลาสติก และยางวง ที่มีการทยอยปรับราคาสูงขึ้น
แม่ค้าร้านขายไก่ต้มน้ำปลาเปิดเผยว่า ปัจจุบันการค้าขายลำบากมาก ลูกค้าออกมาซื้อของน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด อย่างในวันนี้เตรียมไก่ต้มน้ำปลามาขายเพียง 10 ตัว แต่จนถึงขณะนี้ขายได้เพียง 6 ตัว และยังไม่แน่ใจว่าจะขายหมดหรือไม่ บางวันสถานการณ์ยิ่งหนัก ขายได้เพียง 2 ตัวเท่านั้น
นอกจากนี้ ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้นแทบทุกอย่าง โดยเฉพาะถุงพลาสติกที่ปรับราคาขึ้นแพคละ 5 บาท ส่วนถุงใส่แกง จากเดิมเคยซื้อ 10 กิโลกรัม ราคา 150 บาท ปัจจุบันปรับขึ้นเป็น 250 บาท เพิ่มขึ้นถึง 100 บาท หรือเฉลี่ยกิโลกรัมละ 10 บาท อีกทั้งยังมีต้นทุนอื่นๆ ที่ทยอยปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ต้นทุนจะสูงขึ้น แต่ยังคงจำเป็นต้องขายในราคาเดิม เนื่องจากไม่ต้องการเพิ่มภาระให้กับลูกค้า เพราะปัจจุบันจำนวนผู้ซื้อก็ลดลงอยู่แล้ว
แม่ค้ารายดังกล่าวยังกล่าวอีกว่า ในสถานการณ์เช่นนี้ ไม่รู้จะหันไปพึ่งพาใคร หากเป็นไปได้ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนให้ดีขึ้นโดยเร็ว เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถประคับประคองอาชีพและดำรงชีวิตต่อไปได้