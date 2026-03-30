เปิดผลเลือกตั้งท้องถิ่นเมืองคอน4 แห่ง ‘ทต.ถ้ำพรรณรา’ ปชช.แห่โหวตโน จ่อเลือกตั้งใหม่
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน วันที่ 29 มีนาคม 2569 ได้มีการเลือกตั้งเทศบาล (กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลและเทศบาลเมือง จำนวน 4 แห่ง แบ่งเป็นทม.จำนวน 2 แห่ง และ ทต.จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย
1.การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
3.การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
4.การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีรายงานข่าวว่า การเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นและผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ประกาศแล้ว 3 แห่ง เหลือเฉพาะ การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลถ้ำพรรณราอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่า “ไม่ประสงค์ลงคะแนน” หรือ “โหวตโน” (Vote No) ได้รับคะแนนสูงสุด แซงหน้าผู้สมัครทั้ง 2 รายอย่างชัดเจน โดยผลคะแนนเบื้องต้นพบว่า
- ไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No) ได้ 2,429 คะแนน
- หมายเลข 1 นายสมศักดิ์ เสนา ได้ 2,088 คะแนน
- หมายเลข 2 นายไพฑูรย์ เกลี้ยงกลม ได้ 91 คะแนน
จากผลคะแนนดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงท่าทีของประชาชนในพื้นที่ ที่ส่วนใหญ่ตัดสินใจไม่เลือกผู้สมัครรายใด ส่งผลให้คะแนน “โหวตโน” ทิ้งห่างผู้สมัครอันดับหนึ่งถึง 341 คะแนน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การเลือกตั้งท้องถิ่น
หาก “ไม่ประสงค์ลงคะแนน” ได้คะแนนสูงสุด จะส่งผลให้การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่สามารถประกาศผู้ชนะได้ และมีแนวโน้มต้องจัดการเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
สำหรับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทต.ถ้ำพรรณรา มีทั้งสิ้น 6,009 คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 4,809 คน คิดเป็นร้อยละ 80.03 จำนวนบัตรดี 2,179 ใบ คิดเป็นร้อยละ 45.31 จำนวนบัตรเสีย 201 ใบ คิดเป็นร้อยละ 4.18 และ บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 2,429 ใบ คิดเป็นร้อยละ 50.51
อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านในพื้นที่รายหนึ่ง ระบุว่า มีกลิ่นเหม็นๆก่อนการเลือกตั้ง โดยมีชาวบ้านรวมตัวมาโวยวายร้องตรวจสอบการเลือกตั้งต้องมีความโปร่งใส โดยชาวบ้านกังวลใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อาจได้คนที่ชาวบ้านไม่ต้องการ เนื่องจากกระแสซื้อเสียงหนักมาก ชาวบ้านคงทำอะไรไม่ได้ แต่ดีใจที่ผลออกมาแบบนี้
แหล่งข่าวรายเดิม กล่าวว่า ผู้สมัคร นายก ทต.ถ้ำพรรณรา มี 2 คน คือ ผู้สมัครหมายเลข 1 นายก อบต.1สมัย คนเดิม ได้คะแนน 2,088 คะแนน หมายเลข 2 คนชิง ถูก กกต.รอตัดสิทธิ์ ขาดคุณสมบัติ ตอนวันเลือกยังมีสิทธิ์ ได้ 91 คะแนน พวกเราคงต้องออกมาเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง อยากให้คนดีๆมาลงสมัครรับเลือกตั้ง เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง