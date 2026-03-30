ตร.จับแล้ว พ่อเลี้ยงโหด ซ้อมน่วมลูก 3 ขวบ เลือดออกในช่องท้อง บุหรี่จี้ตามตัว บอบช้ำหนัก จนสิ้นใจ
วันที่ 30 มี.ค.69 ปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ขอบคุณ พล.ต.ต.พงศ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ ผบก.ภ.จว.ชลบุรี พ.ต.อ.คมกริช มั่นจิตต์ ผกก.สภ.หนองขาม และทีมตร.ทุกนาย ที่ทำงานยอดเยี่ยม สามารถจับคนร้ายอย่างรวดเร็ว รวมทั้งขอบคุณ พ.ต.อ.ไตรเทพ แพทย์รัตน์ ผกก.สภ.แหลมฉบัง นางสาวจันจิรา ไทยบัณฑิตย์ พมจ.ชลบุรี นางสาวสุทธินี นุชนารถ หัวหน้าบ้านพักเด็กฯ ชลบุรี ที่ให้ความร่วมมือดียิ่ง
และที่สำคัญขอขอบคุณ นพ.ปิยะพงษ์ สาครเย็น สถาบันนิติเวช รพ.ตำรวจ ที่ทำการชันสูตรศพอย่างละเอียดจนสามารถเป็นหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์นำมาประกอบการจับกุมได้ในครั้งนี้ นับเป็นคดีตัวอย่างที่ได้ทำงานบูรณาการร่วมกันอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ความเป็นธรรมกับเด็กน้อยผู้ไร้เดียงสา ทุกชีวิตมีคุณค่าเท่าเทียมกัน ผู้ทำร้ายเด็กต้องได้รับบทลงโทษ อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวล
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากวันที่ 26 มี.ค. แม่ ยาย และย่า เดินทางมาจาก จ.ชลบุรี ร้องทุกข์ต่อ นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ลูกชาย 3 ขวบเสียชีวิตมีเงื่อนงำ แพทย์โรงพยาบาลในจ.ชลบุรี ระบุ “หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน” แต่ญาติติดใจสงสัยเพราะพบร่องรอยผิดปกติหลายจุด ทั้งรอยเขียวช้ำ เลือดออก และบาดแผลคล้ายถูกทำร้ายที่ใบหน้าและตามตัว ย่า และยาย บอกว่า ก่อนหน้านี้ เด็กเคยบอกว่า “ถูกพ่อเลี้ยงตี” และมีร่องรอยคล้ายถูกบุหรี่จี้ ทั้งรอยเก่าและใหม่ จึงขอให้ช่วยส่งศพชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
โดยแม่แจ้งว่า ก่อนเกิดเหตุลูกอยู่กับพ่อเลี้ยงลำพัง เพราะแม่ไปทำงานเข้าเวรกะดึก จนใกล้เช้าพ่อเลี้ยงโทรฯ มาบอกลูกอาเจียน แม่จึงรีบกลับบ้าน น้องบอกปวดท้องหนักมากก่อนจะชักเกร็ง แม่จึงพาส่ง รพ. น้องเกิดหยุดหายใจ แพทย์ช่วยปั๊มหัวใจกว่า 40 นาที แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
หลังรับเรื่อง นางปวีณา ได้ประสานส่งศพเด็กมาชันสูตรที่สถาบันนิติเวช รพ.ตำรวจ และช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรถรับส่งศพในการเดินทางมาชันสูตร วันที่ 28 มี.ค. นพ.ปิยะพงษ์ สาครเย็น เผยผลชันสูตรว่า เด็กเสียชีวิตจาก “ภาวะช็อกจากการเสียเลือดจำนวนมาก” พบเลือดออกในช่องท้อง ลำไส้เล็กฉีกขาด มีรอยฟกช้ำทั่วศีรษะ หน้าท้อง และลำตัว รวมถึงมีบาดแผลถลอกบริเวณอวัยวะเพศ สรุปสาเหตุเบื้องต้น เกิดจากการถูกกระแทกด้วยของแข็ง
จากนั้น นางปวีณา ได้ประสาน พล.ต.ต.พงศ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ ผบก.ภ.จว.ชลบุรี ก่อนจะพาแม่ ยาย และย่าเด็กชาย 3 ขวบที่เสียชีวิตเดินทางไปแจ้งความที่สภ.หนองขาม จ.ชลบุรี โดยมี พ.ต.อ.คมกริช มั่นจิตต์ ผกก.สภ.หนองขาม และพนักงานสอบสวน รอรับแจ้งความและทำการสอบปากคำแม่ ยาย ย่า รวมถึงแพทย์โรงพยาบาลในจ.ชลบุรี ที่รับตัวเด็กหลังเกิดเหตุ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมผลชันสูตรศพจากรพ.ตำรวจ ไปขอศาลออกหมายจับพ่อเลี้ยงที่ก่อเหตุรายนี้ทันที
ล่าสุด นางปวีณา ได้รับรายงานจาก พ.ต.อ.คมกริช มั่นจิตต์ ผกก.สภ.หนองขาม ว่าได้ทำการออกหมายจับพ่อเลี้ยง ในข้อหา ทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ก่อนจะทำการจับกุมนำตัวมาสอบสวนที่สภ.หนองขาม แจ้งข้อหาตามหมายจับและตำรวจจะควบคุมตัวส่งพ่อเลี้ยงโหดไปฝากขังศาล ในวันที่ 30 มี.ค.นี้