สภาอุตฯท่องเที่ยว วอนตรึงค่าไฟฟ้า ไม่ให้ซ้ำเติมน้ำมัน หวั่นกระทบหนัก แนะสร้างเชื่อมั่น กระตุ้นสงกรานต์
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และประธานมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน กล่าวว่า จากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนไม่อยากเดินทางในช่วงนี้ ทำให้ตัวเลขลดลง ซึ่งในช่วง 30 วันแรก ที่เกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ตัวเลขของนักท่องเที่ยวทั้งหมด หายไป 30%
คือ นักท่องเที่ยวตะวันออกกลางไม่มา และรอมฎอน เพิ่งหมดไป เมื่อ 21 มีนาคม 2569 แต่ยุโรปที่มาไม่ได้ด้วย ก็รวม 30% ที่หายไป ถือเป็นความท้าทายอยู่ที่ ไตรมาส 2 กับ ไตรมาส 3
โดยในอดีตมีตลาดจีน กับตะวันออกกลาง และออสเตรเลียเข้ามา แต่เมื่อตะวันออกกลางหายไปแล้ว แน่นอนก็ยังเหลือจีน กับออสเตรเลีย ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตอนนี้เขยิบขึ้น บวกกับผู้ประกอบการแบกต้นทุนเพิ่มขึ้นอยู่แล้วกับค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้น
“การท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ ต้องยอมรับว่านักท่องเที่ยวไทย เดินทางกันเยอะ ในการท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งในตอนนี้ถ้ารัฐบาล ควบคุมราคาน้ำมันได้ และพยายามสร้างความเชื่อมั่น (sentiment) ให้คนออกมาเที่ยว เพราะว่าตอนนี้ หลายคนไม่อยากออกมาเที่ยว เพราะรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเยอะ จึงอยากให้สร้างความเชื่อมั่นให้ออกมาเที่ยว”
เข้าใจว่า หลังจากที่รัฐบาลได้มีการโปรดเกล้าฯ และแถลงนโยบายแล้ว คงจะมีมาตรการด่วนออกมาในเรื่องของการท่องเที่ยวเหมือนกัน ซึ่งชีวิตต้องเดินต่อ
การท่องเที่ยวก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง ที่แม้ว่าไม่ใช่เป็นปัจจัยสี่ แต่ทำให้เศรษฐกิจกระจายได้จากการท่องเที่ยว ค่อนข้างเยอะ ดังนั้น ในช่วงสงกรานต์ อยากให้ทุกคนคิดเรื่องสร้างความเชื่อมั่น ออกมา ในเรื่องประเพณี หรือเรื่องของการออกมาท่องเที่ยว เอาเท่าที่ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องใช้จ่ายเหมือนเมื่อก่อน เพราะว่าถ้าทุกคนไม่ออกมาเลยสงกรานต์จะดูเงียบเหงา ผมคิดว่าความเชื่อมั่น ของประเทศคงจะเดินต่อไม่ได้
ส่วนระยะยาว ต้องถามผู้นำสหรัฐอเมริกา ซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนไม่กี่คนบนกระดานหมาก ของเชิงการเมือง ซึ่งเราเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรม ส่วนในเชิงการท่องเที่ยว แน่นอนต้องหาตลาดเติม ซึ่งระยะสั้น (short haul) เป็นความหวัง แต่ถ้าค่าน้ำมันเด้งเยอะก็เหนื่อยหน่อย
เราพยายามสื่อสารไปหลายหน่วยงานที่จะเพิ่มค่าใช้จ่ายกับนักท่องเที่ยว เช่น AOT ขอให้หยุดประวิงเวลาการเก็บค่าธรรมเนียม ภาษีสนามบินอัตราใหม่ได้หรือไม่ อย่างน้อยจะทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงมาสักนิดนึง เพราะค่าน้ำมันคงประวิงเวลาได้อีกสักระยะหนึ่งแค่นั้นเอง
ส่วน ค่าใช้จ่ายที่เป็นคอร์สของผู้ประกอบการ จะพยายามคุยกับรัฐบาล เช่น หอการค้า ออกมาบอก ขอให้ตรึงค่าไฟฟ้าให้หน่อย อย่าเพิ่งขึ้นค่าไฟฟ้า รวมไปถึงกระทบถึงค่าน้ำมันอย่างเดียวก็พอแรงแล้ว ถ้ามีค่าไฟฟ้าเติมเข้ามาอีก ก็ถือว่าหนักเหมือนกัน
ตอนนี้ผู้ประกอบการ ก็รัดเข็มขัดกันค่อนข้างเยอะแล้ว แต่ที่ตั้งใจไว้ คือ คุยกันในสมาชิกฯ ว่าเราไม่อยากให้มีการหยุดการจ้างงาน ซึ่งการจ้างงานจะต้องเป็นปกติ ส่วนหน้าที่คือ เติมรายได้เข้ามาให้มากที่สุด
อยากให้หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องอาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ททท. พยายามดูกลยุทธ์เรื่องการเติมนักท่องเที่ยวในช่วงระยะสั้น ในไตรมาส 2 ไตรมาส 3 นี้ ให้ได้
ซึ่งเชื่อว่าอเมริกาเองก็คงไม่อยากจะสู้รบอีกนานแล้ว เพราะมีผลกระทบไปที่สหรัฐอเมริกาแล้ว อาจจะกลั้นใจอีกสัก 1 เดือน ในความรู้สึกของผม ถ้าเดือนนี้จบลงได้ ทุกอย่างก็กลับไปสู่ใกล้ๆปกติคอร์สลงมาอาจจะไม่ได้เหมือนเมื่อก่อน แต่เพิ่มไม่มากนัก ก็น่าจะไปต่อกันได้”