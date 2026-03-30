แห่ซื้อตุนรับเช็งเม้ง คนนราฯ กลัวไข่ขึ้นราคาอีก หลังวิกฤตน้ำมันพ่นพิษ ทำต้นทุนขนส่งพุ่ง

คนนราฯกลัวไข่แพงแห่ซื้อตุนรับเช็งเม้ง หลังวิกฤตน้ำมันพ่นพิษ ทำต้นทุนขนส่งพุ่ง-จ่อปรับราคาขึ้นอีก
วันที่ 30 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการซื้อขายไข่ไก่ ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส พบว่าเป็นไปอย่างคึกคักเป็นพิเศษ โดยเฉพาะที่ร้านจำหน่ายไข่ไก่รายใหญ่บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประชาชนต่างเร่งรีบออกมาซื้อไข่ไก่เพื่อเก็บไว้บริโภค เนื่องจากหวั่นเกรงว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้นไปมากกว่านี้จากปัจจัยลบเรื่องราคาน้ำมันที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและขนส่งทั่วประเทศ
จากการสำรวจราคาล่าสุด พบว่า มีการปรับขึ้นราคาเฉลี่ย 3 บาทต่อแผง โดยมีรายละเอียดราคาสินค้าแยกตามขนาด ดังนี้
ไข่ไก่เบอร์ 0 ราคา 153 บาท ไข่ไก่เบอร์ 1 ราคา 136 บาท ไข่ไก่เบอร์ 2 ราคา 125 บาทไข่ไก่เบอร์ 3 ราคา 118 บาท และไข่ไก่เบอร์ 4 ราคา 113 บาท
พนักงานร้านค้าเผยว่า แม้ขณะนี้สินค้าจะยังมีเพียงพอต่อความต้องการ แต่อาจมีการส่งมอบที่ล่าช้าลงบ้าง และคาดว่าราคาจะยังคงผันผวน โดยอาจมีการปรับขึ้นทีละ 3 บาท ตามกลไกตลาดที่ได้รับแรงกดดันจากค่าขนส่ง
ขณะที่กลุ่มผู้บริโภครายหนึ่งระบุว่า จำเป็นต้องซื้อตุนไว้ล่วงหน้า เพราะนอกจากราคาที่จ่อปรับขึ้นแล้ว ยังใกล้เข้าสู่ เทศกาลวันเช็งเม้ง ซึ่งต้องใช้ไข่ไก่เป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารคาวหวานเพื่อไหว้บรรพบุรุษ
“ถึงจะแพงแต่ก็ต้องกินต้องใช้ สิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือซื้อเก็บไว้ก่อนและเน้นประหยัดในส่วนอื่นแทน”