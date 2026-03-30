วิกฤตพลังงานพ่นพิษ ทำยอดจองห้องพักเชียงใหม่ช่วงสงกรานต์วูบเหลือ 35%

เชียงใหม่เตรียมจัดสงกรานต์ยิ่งใหญ่ 7-19 เม.ย.69 ชูกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี-สงกรานต์มหาบันเทิงทั่วเมือง ด้านนายก ส.สหพันธ์ท่องเที่ยวฯ เผยวิกฤตพลังงานพ่นพิษ นักท่องเที่ยวไทยกว่า 60% ชะลอแผนเดินทาง ส่งผลยอดจองห้องพักวูบเหลือเพียง 35%
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.เชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เตรียมจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 7 – 19 เมษายน 69 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ กิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม อาทิ การทำบุญตักบาตร การสรงน้ำพระธาตุ การขนทราย และถวายไม้ค้ำตามหัววัดต่างๆ ไฮไลท์ คือ ขบวนแห่งพระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูปสำคัญจากวัดต่างๆ ใน จ.เชียงใหม่ ในช่วงบ่ายวันที่ 13 เมษายน 69 กิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์รอบคูเมืองเชียงใหม่ และประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์จอมทอง อ.จอมทอง วันที่ 15 เมษายน 69
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสงกรานต์มหาบันเทิง ที่ศูนย์การค้าต่างๆ จัดขึ้น เช่น ศูนย์การค้าที่ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกรินคำ อ.เมืองเชียงใหม่ และกิจกรรม Would Songkran Thapae Chiang Mai 2026 ที่ถนนท่าแพ อ.เมืองเชียงใหม่ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณถนนเส้นต้นยาง อ.สารภี กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณปากอุโมงค์เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด
ด้าน น.ส.วารุณี คำเมรุ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในฐานะผู้ประกอบการที่อยู่ในภาคบริการและการท่องเที่ยวคาดหวังว่าช่วงสงกรานต์บรรยากาศการท่องเที่ยวจะคึกคัก แต่ล่าสุดยอดการจองห้องพักลดลงไปมากพอสมควร จากปัจจัยราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและภาวะขาดแคลนน้ำมันจากสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง
ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา จ.เชียงใหม่ในช่วงเทศกรานต์สงกรานต์กว่า 50-60% คือ คนไทย ซึ่งนิยมขับรถส่วนตัวมาท่องเที่ยว ผู้ประกอบการจึงกังวลว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและยังขาดแคลน จะทำให้นักท่องเที่ยวคนไทยเกิดความไม่มั่นใจ และยกเลิกแผนการเดินทาง ส่งผลให้ยอดจองห้องพักช่วงวันหยุดสงกรานต์ปีนี้ลดลงไปมาก ไม่เหมือนที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ เพราะเราเพิ่งผ่านพ้นวิกฤตต่างๆมาและช่วงปลายปีถึงต้นปีนี้สถานการณ์การท่องเที่ยวในจ.เชียงใหม่ก็คึกคักมาก
“วิกฤตพลังงาน ทั้งราคาน้ำมันที่แพงขึ้นและยังหาเติมยาก ส่งผลให้นักท่องเที่ยวคนไทยจะชะลอแผนการเดินทาง และเลือกท่องเที่ยวในภูมิลำเนาแทนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงเรื่องน้ำมัน จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดยอดจองห้องพักวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์เฉลี่ยอยู่ที่ 30 -35% ลดลงไปมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน” น.ส.วารุณี กล่าว
ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจากยุโรป และอเมริกา ก็ยกเลิกการเดินทางและจองที่พักไปก่อนหน้านี้ เพราะมีการยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมาก รวมทั้งความกังวลเรื่องความปลอดภัย ซึ่งปกติวันหยุดยาวสงกรานต์ยอดจองห้องพักจะอยู่ที่ 65 – 80% แต่ปีนี้เหลือระยะเวลาไม่ถึง 10 วันยอดจองห้องพักยังไม่ขยับขึ้น จึงประเมินว่าเม็ดเงินที่จะหมุนเวียนสะพัดช่วงเทศกรานต์สงกรานต์ปี 69 จะลดลงไปไม่ต่ำกว่า 10-15% เมื่อเทียบกับปี 68 ที่ผ่านมา
ส่วนปัญหาไฟป่าและมลพิษหมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 อาจส่งผลกระทบแต่ไม่มากเมื่อเทียบกับวิกฤตพลังงาน เพราะปัญหาหมอกควันเกิดขึ้นต่อเนื่องทุกปี ขณะที่ช่วงสงกรานต์มักเกิดพายุฤดูร้อนช่วยบรรเทาฝุ่นควันให้เบาบางลง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงไม่กังวลมากนัก