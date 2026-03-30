แจ้งข้อหา คนขับกระบะ ชนจยย.ลาก1กม. จนด.ช.14 ขาขาด เจ้าตัวอ้างวูบ-ขอสู้คดีในชั้นศาล

แจ้งข้อหา คนขับรถกระบะ ชนจยย.ลาก1กม. จนด.ช.14 ขาขาด เจ้าตัวอ้างวูบ-ขอสู้คดีในชั้นศาล
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 30 มีนาคม น.ส.รวิกานต์ อายุ 46 ปี แม่ของน้องปอร์โต้ (อายุ 14 ปี) และ น.ส.เมย์ ญาติของน้องดีเจ (อายุ 15 ปี) นำหลักฐานเข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับ นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม เพื่อขอให้ช่วยเหลือด้านคดี กรณีเด็กทั้งสองถูกรถกระบะชนจนรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำไฟลุกท่วม บาดเจ็บสาหัส โดยเฉพาะน้องดีเจที่แพทย์ต้องตัดขาข้างหนึ่งทิ้ง
น.ส.รวิกานต์เล่าทั้งน้ำตาว่า คืนเกิดเหตุ (26 มีนาคม) น้องปอร์โต้ซ้อนท้ายรถ จยย. Honda Scoopy i สีชมพูขาว ที่มีน้องดีเจเป็นคนขี่ เมื่อถึงหน้าวัดหนองปรง ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ถูกรถกระบะ 4 ประตู สีขาว ยี่ห้อ Ford พุ่งชนและลากไปไกลกว่า 1 กิโลเมตรจนไฟลุกท่วมรถ จยย. ก่อนที่รถกระบะจะเสียหลักตกคูคลองหน้าวัด คนขับตะเกียกตะกายออกจากรถมายืนคุยโทรศัพท์ โดยไม่สนใจเด็กทั้งสองที่บาดเจ็บและยกมือไหว้ขอร้องให้พาส่งโรงพยาบาล ก่อนจะมีหญิงสาวขับรถ Honda CRV มารับตัวหลบหนีไป
ต่อมาตำรวจแจ้งว่าคนขับคือ นายอภิรัตน์ อายุ 55 ปี เข้าพบพนักงานสอบสวนแล้ว แต่ตนข้องใจการทำงานของตำรวจที่ตรวจเพียงเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ ไม่ยอมเจาะเลือดตรวจทั้งที่เวลาผ่านไปนาน ทำให้รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม ด้าน น.ส.เมย์ ญาติของน้องดีเจ เผยว่า แม่ของน้องดีเจซึ่งมีสามีชาวแคนาดา กำลังอยู่ในอาการโศกเศร้าอย่างหนักที่ลูกชายต้องกลายเป็นคนพิการจากการถูกลากจนกระดูกแตกละเอียด
นายวชิรศักย์ อายุ 26 ปี พยานในที่เกิดเหตุและผู้เสียหายที่ถูกเศษกันชนกระเด็นใส่รถ เปิดเผยว่า ตนเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด คนขับกระบะมีจิตใจดำมาก ไม่คิดจะเดินมาดูเด็กที่นอนร้องโอดโอยกลางถนน แต่อาศัยช่วงชุลมุนหนีขึ้นรถที่มีคนมารับไป ตนอยากให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบและขอโทษครอบครัวคนเจ็บ
ด้านทนายรณณรงค์ระบุว่า จะติดตามคดีกับ ผกก.สภ.เมืองปทุมธานี เพื่อให้เด็กได้รับความเป็นธรรมอย่างเต็มที่ ความสูญเสียของเยาวชนที่ต้องพิการ คนขับต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย พร้อมจี้ตำรวจทำคดีตรงไปตรงมา เพราะภาพวงจรปิดเป็นหลักฐานชัดเจน
ต่อมา พ.ต.ต.พิเชษฐ์ ปฤกษา สารวัตรสอบสวน สภ.เมืองปทุมธานี ได้เรียกตัวนายอภิรัตน์มารับทราบข้อกล่าวหา 3 ข้อหา ประกอบด้วย 1.ขับรถประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บและเสียทรัพย์ 2.ขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหาย 3.ไม่หยุดรถช่วยเหลือหรือแสดงตัวหลังเกิดอุบัติเหตุ
นายอภิรัตน์ คนขับรถกระบะ ให้การอ้างว่า ขณะขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุตนเกิดอาการวูบ และคิดว่าชนเข้ากับกองหินหรือกองเศษดิน มารู้สึกตัวอีกทีรถก็ตกคลองไปแล้ว หลังจากนั้นได้กลับไปกินยาและหลับไป เพิ่งมารู้ตัวอีกวันว่าเกิดอุบัติเหตุ ยืนยันว่าหากรู้ว่าชนรถ จยย. ตนต้องจอดช่วยแน่นอน ยุงผมยังไม่ฆ่าเลย พร้อมปฏิเสธว่าไม่ได้ดื่มสุราเพราะไม่ใช่สายดื่ม และรถ CRV ที่มารับคือเพื่อนที่ผ่านมาเจอเพื่อพาไปขึ้นแท็กซี่ เบื้องต้นขอให้การปฏิเสธในชั้นพนักงานสอบสวนเพื่อไปสู้คดีในชั้นศาล และยอมรับว่ารถกระบะของตนไม่มีประกันภัยแต่อย่างใด