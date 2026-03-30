โคราชเร่งสร้างฝายพับได้แก้ภัยแล้ง วางท่อส่งน้ำพื้นที่แก้งสนามนาง-บัวใหญ่ เล็งต่อยอดถึงบัวลาย

โกศล ปัทมะ ส.ส.โคราช ติดตามโครงการ ‘ฝายพับได้’แก้ภัยแล้ง วางท่อส่งน้ำช่วยพื้นที่แก้งสนามนาง-บัวใหญ่ เล็งต่อยอดถึงบัวลาย
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 ที่จ.นครราชสีมา นายโกศล ปัทมะ ส.ส.นครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่ติดตามงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชี สำนักงานชลประทานที่ 6 ฝายยางบ้านแก้งสนามนาง ที่ดูแลรับผิดชอบโดยกรมชลประทาน ซึ่งเป็นโครงการช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ประชาชนในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.แก้งสนามนาง และ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยงบประมาณของโครงการดังกล่าว จะนำไปซ่อมแซมสถานีสูบน้ำแห่งที่ 1 ที่บ้านแก้งสนามนาง ต.โนนสำราญ, ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำแห่งที่ 2 บ้านเจริญสุข ต.แก้งสนามนาง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำใหม่อีก 2 เครื่อง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 2 อำเภอได้อย่างยั่งยืน
นายโกศล กล่าวว่า เดิมพื้นที่ฝายแห่งนี้ เป็นฝายยางซึ่งเก็บกักน้ำได้น้อย อีกทั้งยังชำรุดง่ายต้องบำรุงซ่อมแซมบ่อย จึงเสนองบประมาณเปลี่ยนฝายดังกล่าว เป็นฝายพับได้ คือ เป็นบานเหล็กกั้นน้ำที่สามารถยกขึ้น พับลงได้ด้วยระบบไฮดรอลิก เพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำจากลำน้ำชีได้อีกกว่า 10 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.)
นอกจากตัวฝายแล้วยังทำโรงสูบขึ้นใหม่พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม และวางท่อส่งน้ำเพื่อส่งน้ำไปให้พื้นที่อำเภอบัวใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และในอนาคตจะพัฒนาต่อเพื่อส่งน้ำจากแหล่งดังกล่าวไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอบัวลาย ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงสำรวจและออกแบบ ถ้าโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ประชาชนได้ทั้ง 3 อำเภอ” นายโกศล กล่าว