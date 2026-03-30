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เช็กผลพิจิตร เลือกตั้งนายกเทศมนตรี ศุภกิจ นั่งนายก ทต.คลองคะเชนทร์ ฝั่ง ‘วังงิ้วใต้’ หน้าใหม่โค่นแชมป์

30.03.26 | 15:56 น.

ศุภกิจ อดีตเลขาฯประดิษฐ์ ชนะคู่แค่แข่งราบคาบ ศึกเลือกตั้งท้องถิ่นพิจิตร

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.พิจิตร ว่าหลังจาก กกต.พิจิตร จัดให้มีการเลือกตั้ง อบต.ที่ขอยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล 2 แห่ง เมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา คือเทศบาลตำบล (ทต.) คลองคะเชนทร์ อ.เมือง และเทศบาลตำบล (ทต.) วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ


โดยเทศบาลตำบลคลองคะเชนทร์ มีผู้สมัคร 2 คน คือนายศุภกิจ กัยกิจ อดีตนายก อบต.คลองคะเชนทร์ ซึ่งเป็นอดีตเลขาส่วนตัวนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังและอดีต ส.ส.พิจิตรหลายสมัย กับ ส.อ.เดชา ชัยณรงค์

ผลปรากฏว่า นายศุภกิจชนะขาดลอย ด้วยคะแนน 3,361 คะแนน ส่วน ส.อ.เดชาได้  857 คะแนน

เลือกตั้งเทศบาลตำบลคลองคะเชนทร์

ส่วนเทศบาลตำบลวังงิ้วใต้ มีผู้สมัครนายกเทศมนตรี 2 คน คือนายรัฐธิกร อินทร์ปอ ผู้สมัครหน้าใหม่ และนายสมชาย ศรีนวล อดีตนายก อบต.วังงิ้วใต้

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ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นายสมชาย อดีตนายก อบต.วังงิ้วใต้ แพ้ให้กับนายรัฐธิกร โดยนายรัฐธิกรได้ 1,160 คะแนน ส่วนนายสมชายได้ 921 คะแนน