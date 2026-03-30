นอภ.เด่นชัยสั่งปูพรมตรวจร้านค้า คุมเข้มปิดป้าย ห้ามขายเกินราคา-กักตุนสินค้า เอาเปรียบผู้บริโภค

นายอำเภอเด่นชัย สั่งปูพรมตรวจร้านค้าคุมเข้มปิดป้าย ห้ามขายเกินราคา-กักตุนสินค้า เอาเปรียบผู้บริโภค
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 นายประจักร์ จินดาจำรูญ นายอำเภอเด่นชัย จ.แพร่ สั่งการให้นายเสถียร อิสระเศรษฐพงศ์ ปลัดอำเภอเด่นชัย พร้อมด้วยสมาชิก อส. ลงพื้นที่ตรวจสอบและกำชับผู้ประกอบการร้านค้าปลีก ร้านขายของชำ และร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ เพื่อให้ผู้ประกอบการถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำในเรื่องการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน ห้ามจำหน่ายสินค้าเกินราคาที่กำหนด และห้ามกักตุนสินค้าเพื่อเอาเปรียบผู้บริโภค
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับว่าหากตรวจพบหรือมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าว จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อำเภอเด่นชัยยังคงเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภค และรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้าในพื้นที่ต่อไป