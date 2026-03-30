โวยสอบได้สำรอง สสจ.เมืองคอน คนแรกลาออกแต่ไม่เลื่อน อ้างไม่มีงบประมาณ
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม นายณัฐวุฒิ ภารพบ ผอ.โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้ไลฟ์สดร้องขอความเป็นธรรมให้กับ นายอดิสร ชูแก้ว หลานชาย มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.เชียรใหญ่ (ลูกจ้าง) หลานชายได้สอบบรรจุพนักงานของรัฐ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นลำดับที่ 2 โดยสอบเมื่อเดือนกันยายน 2568 โดยมีการเรียกคนที่ได้ลำดับ 1 ไปทำงานก่อน โดยทำงานได้เพียง 2 เดือน ก็ลาออกจากราชการ ด้วยเหตุผลส่วนตัว
นายณัฐวุฒิกล่าวว่า ตามหลักแล้ว คนที่ 1 ลาออก คนที่ 2 ก็จะต้องถูกเรียกตัวเข้าทาทำงานต่อ เพราะในเอกสารชี้แจงเรื่องผลการสอบบัญชีคงอยู่ 2 ปี จึงหมายความว่า ภายใน 2 ปี หากคนที่ 1 ลาออก หรือมีเหตุอันใดต้องออกจากหน้าที่ ลำดับถัดมาก็จะขึ้นมาแทนตำแหน่งทันที แต่กรณีของหลานชายผมไม่เป็นอย่างนั้น สสจ.อ้างว่าไม่มีงบประมาณ เค้าไม่ได้ทำเผื่อเอาไว้ ตอบคำถามแบบโยนกันไปมา ผมยื่นหนังสือไปยัง สสจ.เฉลิมพระเกียรติ เจ้าของตำแหน่งต้นเหตุ, รอง ผวจ.นศ, ผวจ.นศ, ศูนย์ดำรงธรรม และ สสจ.นครศรีธรรมราช
“ผมงงกับคำตอบไม่มีงบประมาณ ผมถามว่า หากลำดับที่ 2 เป็นลูกผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ ลูกของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีฯ และหรือเป็นลูกของ ส.ส.จะรับหรือไม่ คำตอบคงชัดเจนกว่านี้ ผมจะขึ้นไปยังกระทรวง สธ. ขอคำชี้แจงที่ชัดเจนกว่านี้”
“ผมไม่ต้องการคำชี้แจงส่วนตัว ต้องชี้แจงให้ประชาชน และน้องๆ ที่กำลังจบการศึกษา หรือน้องๆ ที่กำลังจะสอบแต่ละหน่วยงาน หรือแม้กระทั่ง กจ.ทุกกระทรวง ทบวง กรม ต้องชัดเจนกว่านี้ คิดก่อนออกคำสั่งประกาศออกมา แบบนี้มีด้วยหรือ โปร่งใสหรือยัง ถาม ส.ส.นครศรีธรรมราช ที่อดีตเคยทำงานใน สสจ.นศ. ออกมาตอบให้พวกเราทราบด้วย”