เจ้า ของร้านโอดสั่งปุ๋ยจากโรงงานก็กระสอบละพันแล้ว เกษตรกรไม่มีกำลังซื้อ

ร้านจำหน่ายปุ๋ยโคราชยอดตก ราคาปุ๋ยพุ่ง เกษตรกรไม่มีกำลังซื้อ ต้องงดสต๊อกสินค้า กลัวเงินจม ขายไม่ออก
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจราคาปุ๋ยเคมีที่ร้านจำหน่ายปุ๋ยในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา หลังเกิดสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบต่อการส่งออกปุ๋ยเคมีมายังไทย เนื่องจากไทยพึ่งพาการนำเข้าปุ๋ยจากพื้นที่นี้ สูงถึง 30-40% โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย รัฐบาลได้เร่งสำรองปุ๋ยและแนะนำให้เกษตรกรลดต้นทุนด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสม เพื่อรับมือกับต้นทุนที่พุ่งสูง
จากการลงพื้นที่สำรวจ พบว่า ปุ๋ยเคมีแต่ละชนิดปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นทุกตัว ที่ร้าน ช.เจริญกิจ การเกษตร ตั้งอยู่ ม.10 บ้านโคกสะอาด ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ นางสมควร ชอบใจ อายุ 58 ปี เจ้าของร้าน เปิดเผยว่า ปกติปุ๋ยที่สั่งมาก็ราคาแพงอยู่แล้ว ยิ่งมาเจอสถานการณ์การสู้รบอีก ยิ่งปรับสูงขึ้นอย่างมาก อย่างเช่น ปุ๋ยยูเรียยี่ห้อหนึ่ง สูตร 46-0-0 กระสอบละ 50 กิโลกรัม ราคาเดิม 880 บาท แต่ปัจจุบัน 1,150 บาท ขึ้นราคาทุกยี่ห้อ มากบ้างน้อยบ้างไม่เท่ากัน
“ปุ๋ยที่คนนิยมใช้บ่อยๆ พอราคาขึ้น คนก็ไม่ค่อยซื้อ จะเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่นที่ราคาถูกกว่า อยากให้รัฐบาลช่วยเร่งไขปัญหาราคาปุ๋ยโดยด่วน ร้านค้าจะขายยากเพราะเกษตรกรสู้ราคาไม่ไหว สวนทางกับราคาขายผลผลิตทางการเกษตรที่ราคาตกต่ำ โดยเฉพาะข้าวราคาต่ำอย่างมาก แต่ปุ๋ยกับราคาพุ่งไม่หยุด แพงทุกอย่าง เกษตรกรเดือดร้อนหมด เพราะสินค้าขึ้นราคา แม้แต่ยาฆ่าหญ้าก็ขึ้น เคยราคาขวดละ 350 บาท ก็ขึ้นเป็น 370 บาท” นางสมควร กล่าว
นางสมควร กล่าวต่อว่า ทางร้านจึงไม่สต๊อกปุ๋ยมาเพิ่ม ถ้ามีลูกค้าสั่งออร์เดอร์ก็จะสั่งซื้อจากโรงงานมาให้ตามจำนวนที่สั่งเท่านั้น เดิมเคยขายกระสอบละ 880 บาท แต่ที่สั่งมาให้ลูกค้าก็รับราคามาตั้งแต่ต้นทางแล้ว เป็นกระสอบละ 1,000 บาท นำไปส่งตามจำนวนที่ลูกค้าสั่ง ถ้าขืนสั่งมาสต๊อก็กลัวจะขายออกช้า หรือขายไม่ออก ทำให้เงินทุนจม ไม่มีเงินไปซื้อสินค้าล็อตใหม่ ส่วนยาฆ่าหญ้า – ยาคุมหญ้า ยาบำรุงอื่นๆ ก็ขึ้นราคา แต่จะขึ้นมากขึ้นน้อยไม่เท่ากัน ทางร้านต้องจัดโปรโมชั่นมากระตุ้นยอกดขาย เช่น แจกเสื้อยืดให้เกษตรกรได้สวมทำการเกษตร ถ้ายอดซื้อเยอะก็บริการรับส่งฟรี และทางร้านยังขายอาหารสัตว์บางชนิดด้วย จะได้หาซื้อครบจบในที่เดียว