สมาคมชาวปักษ์ใต้ อัญเชิญ “เทริดโนรา” ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ขึ้นประดิษฐานจุดสูงสุดอาคาร

สมาคมชาวปักษ์ใต้ จัดพิธีมหามงคลครั้งประวัติศาสตร์ อัญเชิญ “เทริดโนรา” ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ขึ้นประดิษฐานบนจุดสูงสุดของอาคารสมาคมฯ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธา ความกตัญญู และความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมปักษ์ใต้
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธัมมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และได้รับพระกรุณาจาก พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล เสด็จเข้าร่วมพิธีท่ามกลางความปลาบปลื้มของคณะกรรมการและพี่น้องชาวใต้ที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง
ความสำคัญของ “เทริดโนรา”: มากกว่าเครื่องประดับ คือ “จิตวิญญาณ”
การอัญเชิญเทริดโนราขึ้นสู่ยอดสูงสุดในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการตกแต่งทางสถาปัตยกรรม แต่เป็นการเชิดชู “เทริด” ซึ่งถือเป็นเครื่องศาสตราภรณ์ชั้นสูงและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของศิลปะการแสดงโนรา (ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จาก UNESCO)
สัญลักษณ์ของครูบาอาจารย์: เทริดเปรียบเสมือนตัวแทนของ “พ่อแก่โนรา” หรือครูต้นกำเนิด เป็นศูนย์รวมจิตใจและความเคารพรักของลูกหลานชาวใต้
เกียรติยศแห่งสายเลือด: การนำเทริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาประดิษฐานในที่สูง สะท้อนถึงการยกย่องรากเหง้าและภูมิปัญญาบรรพบุรุษให้เป็นที่ประจักษ์ และคุ้มครองให้ผู้ที่มาเยือนสมาคมฯ มีความเจริญรุ่งเรือง
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ เปิดเผยว่า “การทำพิธีในครั้งนี้ถือเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่สมาคมฯ และพี่น้องชาวใต้ทุกคน เทริดโนราที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้จะเป็นหมุดหมายสำคัญที่แสดงถึงพลังสามัคคี และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมถิ่นใต้ที่จะถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย”
พิธีอัญเชิญเทริดโนราในวันนี้ จึงนับเป็นการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ ที่รวมเอาความศรัทธา ศิลปะ และความเป็นสิริมงคลมาไว้ในจุดที่สูงที่สุด เพื่อเป็นมิ่งขวัญให้แก่ชาวปักษ์ใต้และประชาชนทั่วประเทศสืบไป