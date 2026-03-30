แม่สายจับจริง! รวบ ‘มือเผา’ ฝ่าฝืนข้อห้าม ทำหมอกควันชายแดนพุ่ง

แม่สาย จับปรับ ‘มือเผา’ ทำหมอกควันชายแดนพุ่ง
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเทศบาล ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ชายแดนไทย-เมียนมา ได้รับแจ้งว่ามีผู้ที่ก่อเหตุลักลอบเผาในที่โล่งแจ้ง พื้นที่ หมู่บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ หมู่ 5 ต.เวียงพางคำ ทาง นายฉัตรชัย ชัยศิริ นายกเทศมนตรี ต.เวียงพางคำ หรือนายกตั้ม จึงมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนำเจ้าหน้าที่ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งงานนิติการ ลงพื้นที่ไปตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้ง
เมื่อไปถึงจุดดังกล่าวพบเป็นสถานที่ที่มีรั้วรอบแต่มีลานกว้างอยู่ภายในและมีการเผาวัชพืชและใบไม้จนเกิดควันไฟลอยขึ้นสู่อากาศในปริมาณมาก
ทางเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าไปแจ้งกับเจ้าของสถานที่ให้ดับไฟและแจ้งถึงประกาศ จ.เชียงราย ที่ห้ามไม่ให้มีการเผาอย่างเด็ดขาดตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ.-10 พ.ค.2569 นี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะทางอากาศโดยเฉพาะจากฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเจ้าของสถานที่ได้ยินยอมปฏิบัติตามด้วยดี เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งว่ากล่าวตักเตือนไม่ให้เกิดการกระทำลักษณะดังกล่าวซ้ำอีก
ทั้งนี้ จ.เชียงราย ได้มีประกาศห้ามเผาเด็ดขาดเป็นเวลา 86 วันดังกล่าวโดยนอกจากจะห้ามไม่มีการเผาที่โล่งทุกชนิด ยังห้ามเผาขยะ เศษกิ่งไม้ พื้นที่ป่า ฯลฯ ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีทั้งโทษจำคุกและปรับโดยกรณีจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากนี้ล่าสุดวันที่ 30 มี.ค.นี้ ทางจังหวัดยังจะนำเงินจากการทอดผ้าป่าสามัคคีระดมทุนสู้ไฟป่าได้จำนวนประมาณ 300,000 กว่าบาท มาจัดสรรเป็นรางวัลให้ผู้ที่สามารถจับผู้กระทำผิดลักลอบเผาได้เป็นเงินรายละ 5,000 บาท และแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมรายละ 3,000 บาทอีกด้วย