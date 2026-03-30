รวบแล้ว! คนร้ายกระทืบ ชิงมือถือ ยายวัย78 สารภาพนำเงินซื้อยาเสพติด-ปั่นสล็อต

รวบแล้ว! คนร้ายกระทืบ ชิงมือถือ ยายวัย78 สารภาพนำเงินไปซื้อยาเสพติด-ปั่นสล็อต
จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ระบุข้อความว่า ขอความช่วยเหลือให้กับคุณป้ารายหนึ่ง ที่ถูกชายทำร้ายร่างกายใบหน้าบวมช้ำ และได้ขโมยโทรศัพท์ VIVO ไม่ทราบรุ่น ทั้งขโมยกระเป๋าเงิน และกุญแจห้องไปด้วย จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากนั้น
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ต.ท.เฉลิมฤทธิ์ ถาวร รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนนทบุรี , พ.ต.ท.ธราธิป เพ็งขำ สว.สส.สภ.เมืองนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.เมืองนนทบุรี ได้ร่วมกันจับกุมตัวนายณัฐพงศ์ ต้นดอกไม้ หรือบอย อายุ 40 ปี ผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกาย ชิงทรัพย์นางมาลี อายุ 78 ปี โดยสามารถจับกุมตัวได้ที่ ห้องเช่าเลขที่ 15 ชั้น 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี พร้อมของกลาง คือ 1.เสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่ในวันก่อเหตุ 2.รองเท้า 3.ตั๋วจำนำโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหาย โดยแจ้งข้อกล่าวหา “ชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน”
ภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อเวลา 02.06 น. วันที่ 28 มีนาคม จับภาพคนร้ายเดินออกมาจากซอยที่ลงมือก่อเหตุ และเดินข้ามถนนไปอีกฝั่งหลังจากนั้นได้เรียกรถแท็กซี่ เพื่อขึ้นรถไปลงแถววัดทินกร ใกล้เคียงห้องเช่าของตนเอง และเข้าห้องตามปกติ
จากการสอบถาม นายณัฐพงศ์ ผู้ก่อเหตุ กล่าวว่า ตนไม่มีเงินจึงลงมือก่อเหตุ เห็นยายนอนอยู่คิดว่าจะเข้าไปล้วงกระเป๋าอย่างเดียว แต่ยายโวยวายตนเลยทำร้าย เอามือทุบและเตะ ตนรู้สึกสำนึกผิด อยากกราบขอขมาที่ทำไป หลังก่อเหตุเอาโทรศัพท์มือถือยายไปจำนำได้ 1,500 บาท เอาเงินไปซื้อยาเสพติดและปั่นสล็อต