ลูกสาว สุดช้ำ นายทุนอ้างสิทธิ ส.ป.ก. ขับไล่ที่ดินทำกินมากว่า 50 ปี ทำพ่อวัย 83 ล้มป่วยติดเตียง
วันที่ 28 มีนาคม น.ส.ธนวรรณ อายุ 42 ปี ได้เข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชนที่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี เพื่อขอความช่วยเหลือและทวงคืนความเป็นธรรมให้กับครอบครัว หลังกำลังถูกขับไล่ออกจากที่ดิน ภ.บ.ท.5 เนื้อที่ 4 ไร่ 13 ตารางวา บริเวณบ้านหลังหนึ่ง ใน ม.10 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นที่ดินที่บิดาอาศัยและทำการเกษตรมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2519
น.ส.ธนวรรณได้เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม 2569 ที่ผ่านมา ได้มีกลุ่มนายทุนและบุคคลที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ บุกมาที่บ้านพร้อมแจ้งให้บิดาคือ นายเฉลี่ยว อายุ 83 ปี ทำการรื้อถอนและย้ายออกจากพื้นที่ภายใน 15 วัน โดยอ้างว่ามีหมายศาลมาฟ้องขับไล่ หากไม่ยอมจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้นายเฉลี่ยว ผู้เป็นบิดาเกิดความเครียดอย่างหนัก จนกระทั่งล้มป่วยลงเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 และกลายเป็นผู้ป่วยอัมพาตติดเตียงในที่สุด
น.ส.ธนวรรณกล่าวว่า ความเป็นจริงแล้ว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก.นครราชสีมา) ได้มีคำสั่งเพิกถอนการจัดที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ของนายทุนคนดังกล่าวไปแล้วตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2568 เนื่องจากตรวจสอบพบว่านายทุนไม่ใช่เกษตรกรตัวจริงและไม่ได้ถือครองทำประโยชน์ตามเงื่อนไข โดยให้มีผลย้อนหลังเพื่อลบล้างคำสั่งเดิมที่ผิดพลาด แต่นายทุนรายนี้กลับหัวหมอ นำเอกสารและคำสั่งเดิมที่ถูกเพิกถอนไปแล้วนั้น มายื่นเรื่องฟ้องศาลเพื่อขับไล่ครอบครัวของตน ครอบครัวเราอยู่และปลูกข้าวโพด พืชผักสวนครัวมา 50 ปี จู่ๆ นายทุนมาอ้างสิทธิขับไล่ เงินติดตัวก็ไม่มีจะไปจ้างทนายสู้คดีกับคนมีเงินมีอำนาจ
“ตอนนี้หนูเดือดร้อนหนักมาก เพราะต้องคอยดูแลทั้งบิดาที่นอนติดเตียง และพี่ชายที่สติไม่สมประกอบ จึงอยากกราบวิงวอนผ่านสื่อมวลชนไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ลงมาตรวจสอบและช่วยเหลือครอบครัวหนูด้วย” น.ส.ธนวรรณกล่าว