ผู้ว่าฯบึงกาฬ ขีดเส้น 7 วัน สอบข้อเท็จจริง นายแพทย์บูลลี่พยาบาล หากจริงจ่อสอบวินัยต่อ

ผู้ว่าฯบึงกาฬ ขีดเส้น 7 วัน สอบข้อเท็จจริง นายแพทย์บูลลี่พยาบาล จ่อสอบวินัยต่อ หากเป็นความจริง
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม เวลา 16.00 น. นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 พร้อมคณะ เป็นตัวแทน นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบกระเช้าให้กำลังใจ แก่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด พร้อมสอบถามข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิด และตรวจติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุข และการตรวจรักษาผู้ป่วย ของแพทย์ พยาบาล ที่ตึกศัลยกรรมชาย และห้องตรวจโรคศัลยกรรม ภายในโรงพยาบาลบึงกาฬ โดยมีนายสุรพล เจริญภูมิ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายแพทย์ภมร ดรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ นายสถาพร โมราราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ สืบเนื่องจากกรณีที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมของแพทย์รายหนึ่ง ในโรงพยาบาลบึงกาฬ บูลลี่ ด้อยค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พูดข่มขู่และไม่ให้เกียรติพยาบาล เพื่อนร่วมวิชาชีพ ซึ่งได้สร้างความกังวลต่อสังคมและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานสาธารณสุข มีการตั้งคำถามถึงพฤติกรรมที่เข้าข่ายดูถูกหรือเหยียดหยามกันในวิชาชีพ ระหว่างแพทย์และพยาบาล หรือไม่
นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 กล่าวว่า ซึ่งก่อนหน้านี้ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ทราบเรื่องและสั่งการให้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิด พร้อมย้ำการดำเนินการอย่างจริงจัง ตรวจสอบอย่างรอบด้าน โปร่งใส และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ยังได้รับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลบึงกาฬ พร้อมเน้นย้ำการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ การดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขของพื้นที่ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และการดูแลบุคลากรด่านหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง เบื้องต้น โรงพยาบาลบึงกาฬ ได้มีคำสั่งให้นายแพทย์ รายดังกล่าวพักการปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อน เพื่อเปิดทางให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างอิสระและรอบด้าน กระทรวงสาธารณสุขย้ำหลักการทำงานเป็นทีมในระบบบริการสาธารณสุข โดยเน้นย้ำให้บุคลากรทุกวิชาชีพเคารพและให้เกียรติกัน เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการและความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบสาธารณสุขไทย
เรื่องที่เกิดขึ้นก็ส่งผลกระทบกับโรงพยาบาลบึงกาฬ เพราะที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาเรื่องขาดแคลนแพทย์อยู่แล้ว เมื่อเกิดปัญหา นพ.สมฤกษ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้ลงมาพื้นที่โดยเร็วเพื่อแก้ไขปัญหา สร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรที่อยู่ ส่วนเรื่องแพทย์ ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้จังหวัดบึงกาฬ เป็นพื้นที่พิเศษ แพทย์ที่ขอมาอยู่บึงกาฬ จะได้โควตาไปเรียนต่อเร็วขึ้น ส่วนเขตตรวจสุขภาพที่ 8 ก็ได้จัดสรรค่าตอบแทนให้เทียบเคียงกับจังหวัดใกล้เคียง และจัดสรรบุคลากรลงมาให้จังหวัดบึงกาฬให้ได้มากที่สุด ซึ่งล่าสุด 1 ก.ค.นี้ โรงพยาบาลบึงกาฬ จะมีหมอศัลยกรรมมาเพื่ออีก 2 คน และอีก 1 ปี ก็จะมีวิสัญญีแพทย์ มาเพิ่มเติมอีก ซึ่งการให้บริการกับประชาชนไม่กระทบแต่อย่างใด เพราะแผนกอื่นๆมีเจ้าหน้าที่ครบแล้ว
ด้าน นายสุรพล เจริญภูมิ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ในฐานะผู้บังคับบัญชาในระดับจังหวัด กล่าวว่า ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสืบข้อเท็จจริง โดยให้เวลา 7 วัน เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ถ้ามีมูลตามที่ถูกกล่าวหา ก็จะตั้งกรรมการสอบวินัยต่อไป ส่วนจะร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง ว่ากันตามหลักฐาน และย้ำกับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ว่าฯให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ไม่มีใครมีเส้นมีสาย หรือการวิ่งเต้นใดๆ ดำเนินการด้วยความเป็นธรรมมากที่สุด พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองบึงกาฬ ออกตรวจตราในพื้นที่โรงพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากรในโรงพยาบาลบึงกาฬ ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อให้บริการประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬ ได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น