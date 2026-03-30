แห่ต่อคิวยาวเหยียด เสี่ยคนดังอุดรธานี เอาบ้าง เปิดให้มอเตอร์ไซค์เติมเต็มถังแค่ 7 บาท
เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 30 มีนาคม ที่เต็นท์รถมือสอง “เต็นท์มังกร” สาขานาดี ถ.อุดร – หนองบัวลำภู ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้เปิดพื้นที่ลานจอดรถด้านหน้าเต็นท์รถ เพื่อให้ประชาชนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาเติมน้ำมันเบนซิน 91 หลังจากมี การประกาศผ่านทางเฟซบุ๊ก เชิญชวนประชาชนที่ต้องการเติมน้ำมันรถจักรยานยนต์ในราคาถูก โดยระบุว่า เติมเต็มถังเพียง 7 บาท เท่านั้น ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก พากันขี่รถจักรยานยนต์มาต่อคิวเติมน้ำมัน ไปแถวยาวออกมานอกเต็นท์รถ ระยะทางกว่า 500 ม.
ขณะที่ นายสุรศักดิ์ เจริญนันทกุล อายุ 43 ปี หรือ เสี่ยเล่ เจ้าของเต็นท์รถมังกร ได้นำพนักงานอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่สนใจมาเติมน้ำมัน จัดแถวเป็น 2 แถวเรียงเดี่ยว โดยพนักงานเต็นท์ได้จอดรถกระบะต่อกันระหว่างแถว หลังกระบะมีถังน้ำมัน 200 ลิตร พนักงานได้บริการเติมน้ำมันด้วยเครื่องสูบน้ำมันมือหมุน ให้กับผู้ที่มาต่อคิวเติมน้ำมัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก พนักงานประกาศกติกาผ่านเครื่องขยายสลับกับเสียงเพลง เสี่ยเล่เองก็ไลฟ์สดผ่านโซเชียลของเต็นท์ เป็นการสร้างสีสัน ขณะเดียวกันผู้มารอเติมน้ำมันก็รู้สึกความอิ่มอุ่นใจในช่วงราคาน้ำมันแพงแบบนี้
นายวิโรจน์ กองขุนชาติ อายุ 44 ปี พนักงานขับรถขนส่ง บ.เอกชน เล่าว่า ปกติจะต้องเติมน้ำมันเต็มถังประมาณ 2 – 3 วันครั้ง หลังจากน้ำมันแพงขึ้น เติมน้ำมันเต็มถังจะประมาณครั้งละ 120 – 130 บาท ตนเป็นแฟนคลับเสี่ยเล่ ติดตามเฟซบุ๊คอยู่ เมื่อเห็นประกาศตนก็ตั้งใจมาใช้บริการ เพราะเต็มถังแค่ 7 บาทเท่านั้น เรื่องกิจกรรมที่ดีมาก ทำให้ตนประหยัดเงินเติมน้ำมันไปได้ 2 – 3 วัน เพราะส่วนใหญ่ต้องใช้ขับรถส่งของอยู่ทุกวัน ฝากขอบพระคุณเสี่ยเล่มากๆ อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆ ขอให้เสี่ยเล่กิจการร่ำรวยต่อไป
นายสถาพร ไปแดน อายุ 67 ปี รปภ.โรงแรม เล่าว่า เห็นข่าวจากในเฟซบุ๊ค ตนก็รีบมาต่อคิวเพื่อเติมน้ำมันทันที เพราะเติมเต็มถังแค่ 7 บาท ปกติรถตนเองเติมเต็มถังจะประมาณ 120 – 130 บาท แต่เดี๋ยวน้ำมันแพงก็จะประมาณ 150 บาท ตนถึงไม่ได้เติมเต็มถังมาหลายวันแล้ว ตนต้องขับรถไปทำงานไปกลับประมาณ 10 กม. เติมเต็มถังก็จะได้ประมาณ 5 – 6 วัน ถือว่าเป็นเรื่องดีมาก ที่ผู้บริหารเต็นท์มีแนวคิดแบบนี้ เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อย ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่แพงขึ้นอย่างมาก ขอบพระคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่มาช่วยเหลือประชาชนแบบนี้
นายสุรศักดิ์ เปิดเผยว่า แนวคิดนี้เริ่มจากตนไปเห็นข่าวในพื้นที่อื่นว่าเปิดบริการให้เติมน้ำมันลิตรละ 1 บาท ตนเห็นก็เลยอยากทำตามบ้าง เพื่อจะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชุมชนของบ้านตัวเอง วันนี้จึงเปิดขายน้ำมันในราคาถูก เติมเต็มถังราคาเพียง 7 บาท เป็นการลดภาระให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย น้ำมันที่เตรียมไว้เป็นน้ำมันเบนซิน 91 จำนวน 3,000 ลิตร เป็นเงินประมาณ 1.3 แสนบาท เติมให้เฉพาะรถจักรยานยนต์และรถสามล้อเครื่อง วันนี้ก็คงจะเติมให้จนหมดจากที่เตรียมไว้ คาดว่าคงไม่เกิน 20.00 น.
“วันนี้มีเห็นคนมาต่อแถวยาวก็ไม่ได้ตกใจอะไร เขาก็คงจะเดือดร้อนจริงๆ กับราคาน้ำมันที่แพงขึ้น เราได้บรรเทาความทุกข์ร้อนให้ได้สักนิดนึงก็ยังดี บางคนก็อาจจะได้ 3-4 วัน บางคนก็อาจจะอาทิตย์นึง แนวคิดแรกคือทำกิจกรรมแค่วันนี้ แต่ก็ต้องดูก่อนว่าจะมีครั้งต่อไปหรือไม่ ต้องดูสถานการณ์และจังหวะที่เหมาะสมก่อน อยากให้ทุกคนช่วยกันประหยัด ขับขี่หรือใช้เท่าที่จำเป็น ก็หวังว่าจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยลดภาระพี่น้องได้บ้าง และหากผู้ใจบุญท่านอื่นเห็นว่าดี ก็อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ขยายไปพื้นที่อื่นด้วย ส่วนเรื่องราคาน้ำมันแพง ก็คงไม่ฝากอะไรถึงรัฐบาล เพราะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจระดับโลก”
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เสี่ยเล่และเต็นท์มังกร เคยเป็นข่าวโด่งดังมาแล้วจากแคมเปญจับตุ๊กแกมาเป็นส่วนลดเงินดาวน์ เมื่อปี 2563 หลังจากนั้นก็ได้ทำธุรกิจจนมีความมั่นคง ขยายสาขาไปประมาณ 8 สาขา แบ่งเป็น จ.อุดรธานี 5 สาขา จ.หนองบัวลำภู 1 สาขา จ.ขอนแก่น 1 สาขา และ จ.ชลบุรี 1 สาขา โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ใน สาขานาดี หรือสาขา 15 ไร่ ที่เป็นให้เติมน้ำมันเต็มถัง 7 บาท และล่าสุดในช่วงระยะหลัง เสี่ยเล่เริ่มเป็นที่รู้จักในโซเชียลมากขึ้น หลังจากมีการถ่ายคอนเทนแนวตลก กับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังหลายคน