ชายอยุธยา พกยาบ้าขึ้นโรงพัก ขอให้ตำรวจจับ ลั่นอยากเข้าคุก อ้างมีเพื่อน-มีข้าวกิน

หนุ่มวัย 29 บุกโรงพักพกยาบ้า ขอให้จับ อ้างอยากกลับเข้าคุก มีเพื่อน-มีข้าวกิน สุดท้ายถูกดำเนินคดีตามกฎหมายสมใจ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่ 29 มีนาคม เกิดเหตุการณ์สุดแปลกที่สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อชายวัย 29 ปี เดินเข้ามามอบตัวกับตำรวจ พร้อมยาบ้าในมือ โดยขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจับกุม สร้างความแปลกใจ กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างมาก ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมด กล้อง360 องศา และกล้องบอดดี้แคม ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจรถจักรยานยนต์ บันทึกเหตุการ์เอาไว้
โดยขณะเกิดเหตุ ส.ต.ท.ธีระ เรือนน้อย ผบ.หมู่(ป) ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณหน้าโรงพัก พบชายทราบชื่อคือ นายพงษวัฒน์ สินฉาย อายุ 29 ปี ชาวอำเภออุทัย เดินเข้ามาหาและบอกว่า “อยากโดนจับ” ก่อนยื่นซองพลาสติกบรรจุยาบ้า จำนวน 3 เม็ด ให้ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวและเชิญขึ้นสอบสวน
จากการสอบสวน นายพงษวัฒน์ให้การว่า เพิ่งพ้นโทษในคดียาเสพติด เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา แต่ไม่มีญาติรับ ไม่มีที่พึ่ง และประสบปัญหาในการใช้ชีวิตภายนอก จึงตัดสินใจเสพยาบ้าไปแล้ว 5 เม็ด และเก็บไว้อีก 3 เม็ด โดยวางแผนล่วงหน้ากว่า 2 วัน เพื่อให้ตำรวจจับกุม เนื่องจากต้องการกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำ ซึ่งมีอาหารและเพื่อนให้พูดคุย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจปัสสาวะ พบสารเสพติดในร่างกาย จึงแจ้งข้อกล่าวหา “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1” และ “ครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1” พร้อมควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ แม้ผู้ต้องหาจะตั้งใจให้ถูกจับกุม แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ความต้องการกลับเข้าเรือนจำของผู้ต้องหา กลายเป็นความจริง
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาผู้พ้นโทษที่ขาดโอกาสและการดูแลจากสังคม ซึ่งอาจนำไปสู่การกระทำผิดซ้ำ จึงควรได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคต