ปั๊มเงียบเหงา หลังราคาน้ำมันปรับขึ้น พนง.ส่งสินค้าถามนายกฯ เมื่อไหร่จะได้รวยไม่ไหว?
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบบรรยากาศการซื้อขายน้ำมันหลังมีการปรับราคาขึ้นมาอีก ในกลุ่มเบนซิน ลิตรละ 1 บาท และในกลุ่มดีเซลลิตรละ 1 บาท 80 สตางค์ ซึ่งพบว่าบรรยากาศโดยทั่วไปตามสถานีบริการน้ำมันในตัวเมืองชัยนาทมีความเงียบเหงา มีรถเข้ามาโดยใช้บริการน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นรถกลุ่มรถเล็กอย่างรถจักรยานยนต์ ส่วนรถยนต์รถเก๋ง-รถกระบะจะมีปริมาณที่บางตาผิดกับช่วงสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาที่มีการต่อคิวยาว
โดยผู้ใช้รถรายหนึ่งซึ่งประกอบอาชีพพนักงานรับส่งพัสดุของบริษัทชื่อดัง กล่าวว่าวันนี้น้ำมันดีเซลขึ้นอีก 1 บาท 80 สตางค์ ตนเองใช้รถกระบะอยู่มีผลโดยตรงกับต้นทุนการขนส่งสินค้า เพราะตนมีหน้าที่นำส่งพัสดุให้ลูกค้าตามบ้าน ที่จะรับค่าจ้างเป็นรายชิ้น ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น แต่ว่าค่าจ้างยังเท่าเดิม จึงรู้สึกมีความกังวลว่าต่อไปการทำงานจะไม่คุ้มกับค่าน้ำมันเพราะน้ำมันปรับขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในรอบ10วันที่ผ่านมาปรับขึ้นแล้วถึง3ครั้งรวมเกือบ10บาท จึงอยากจะทวงถามไปถึงท่านนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่าถ้าเป็นแบบนี้ เมื่อไหร่คนไทยจะได้พูดคําว่ารวยไม่ไหวแล้วตามที่ท่านหาเสียงไว้