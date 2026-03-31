เผยอีก 2 ชื่อ ร่วมยิงถล่มรถ กมลศักดิ์ กำลังหลบหนี ค้นบ้านอดีตนาวิกโยธิน-ลูก ไม่พบ M16 ใช้ก่อเหตุ

เผยอีก 2 รายชื่อ ร่วมกันก่อเหตุยิงถล่มรถ กมลศักดิ์ ส.ส.นราธิวาส พบกำลังหลบหนี จนท.ค้นบ้านอดีตนาวิกโยธิน-ลูกแล้ว ไม่พบรถ-M16 ใช้ก่อเหตุ
จากกรณีคนร้ายไม่ทราบจำนวน ใช้รถกระบะสีขาว 4 ประตู ไม่ทราบยี่ห้อและแผ่นป้ายทะเบียนเป็นพาหนะ ใช้อาวุธปืนสงครามเอ็ม16 ตามประกบยิงนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ อายุ 59 ปี ส.ส.พรรคประชาชาติ เขต 5 จ.นราธิวาส ขณะนั่งรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า สีดำ เดินทางกลับจากสนามบินหาดใหญ่ เหตุเกิดหน้าบ้านพัก ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย คือนายอุชลัมห์ อายุ 55 ปี ซึ่งเป็นคนขับ และ ด.ต.หริรักษ์ อายุ 43 ปี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตาม ถูกกระสุนปืนของคนร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา ล่าสุดเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายสมพร อายุ 57 ปี และนายยศกร อายุ 24 ปี บุตรชายนายสมพร ขณะขับรถกระบะมาจากพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เนื่องจากทั้ง 2 เป็นบุคคลในเป้าหมาย 4 คน ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ร่วมก่อเหตุใช้อาวุธปืนเอ็ม16 ยิงรถยนต์ของนายกมลศักดิ์ ทำให้พลขับและตำรวจติดตามได้รับบาดเจ็บสาหัสดังกล่าวนั้น
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า คืนที่ผ่านมา (30 มี.ค.) เจ้าหน้าที่ตรวจค้นบ้านพัก 2 พ่อลูกแล้ว แต่ไม่พบรถกระบะและอาวุธปืนเอ็ม16 ที่ใช้ก่อเหตุแต่อย่างใด
มีรายงานว่า มีการเปิดเผยผู้ร่วมก่อเหตุยิงนายกมลศักดิ์ ซึ่งถูกออกหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพิ่มเติมอีก 2 คน คือ นายอาลาวี อายุ 24 ปี และนายธนภัทร อายุ 41 ปี ขณะนี้กำลังหลบหนี
พล.ต.ต.ประยงค์ โคตรสาขา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่มีการรายงานข่าวถึงการควบคุมตัวอดีตนาวิกโยธินที่เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีลอบยิงนายกมลศักดิ์ เป็นเหตุให้คนขับรถและผู้ติดตามได้รับบาดเจ็บว่า การติดตามความคืบหน้าในคดีในภาพรวมและเร่งติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุ เนื่องจากคดีดังกล่าวเกิดขึ้นกับบุคคลสำคัญ ซึ่งกระบวนการควบคุมตัวหรือซักถามไม่ได้อยู่ที่ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสจึงไม่สามารถให้ความชัดเจนเรื่องนี้ได้ ขณะเดียวกัน ในส่วนของ จ.นราธิวาส ก็ต้องมีการดูแลพื้นที่ในภาพรวม ป้องกัน ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นในพื้นที่อื่น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อยู่กันอย่างสันติ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข