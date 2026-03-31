เพชรประเสริฐ ประกาศปิดระบบจองตั๋วล่วงหน้า รอขนส่งทางบกปรับราคาใหม่ ทำผู้โดยสารสงกรานต์วุ่น
วันที่ 31 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด สร้างแรงกะเพื่อมและความว้าวุ่นให้กับกลุ่มผู้ใช้บริการ หลังออกประกาศปิดปรับปรุงระบบจำหน่ายตั๋วโดยสารชั่วคราว ระหว่างวันที่ 6 – 20 เมษายน 2569 ครอบคลุมเส้นทางหลักกรุงเทพฯ – เพชรบูรณ์ – ภูเรือ และสายหล่มสัก – ระยอง โดยชี้แจงถึงสาเหตุสำคัญเกิดจากนโยบายของกรมการขนส่งทางบกที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างอัตราค่าโดยสารรถสาธารณะใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
โดยบริษัทฯระบุว่า มีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายตั๋วให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ค่าโดยสารใหม่ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องตามต้นทุนจริงที่ขยับตัวสูงขึ้นก่อนจะเปิดให้เข้าจองใหม่อีกครั้ง พร้อมแจ้งด้วยว่า เมื่อระบบปรับปรุงแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด
อย่างไรก็ตามประกาศดังกล่าวได้สร้างความสับสนและกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียล เนื่องจากผู้โดยสารจำนวนมาก วางแผนเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาว และเกรงว่าจะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แต่กลับไม่สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ตามปกติ
นอกจากนี้ยังผู้ใช้บริการส่วนใหญ่แสดงความกังวลว่ารถจะยังวิ่งให้บริการอยู่หรือไม่ โดยมีบางส่วนสอบถามถึงความชัดเจนว่า หากระบบปิดจะต้องไปเสี่ยงดวงซื้อตั๋วหน้าเคาน์เตอร์แบบวันต่อวันหรือไม่ ซึ่งสร้างความลำบากในการวางแผนลางานและการเดินทางอย่างมาก
ขณะที่ผู้โดยสารบางกลุ่มที่ชำระเงินจองไปก่อนหน้านี้เริ่มเกิดความไม่มั่นใจในสิทธิ์ของตนเอง แม้จะมีบางความเห็นระบุว่าจากการสอบถามคอลเซ็นเตอร์ รถยังคงวิ่งตามปกติเพียงแค่ของดการจองล่วงหน้าในช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนราคาก็ตาม
นอกจากนี้ยังมีเสียงสะท้อนถึงคุณภาพการบริการ ที่อยากให้ปรับปรุงควบคู่ไปกับการขึ้นราคา โดยชาวเน็ตต่างเฝ้ารอให้ทางบริษัทรีบแก้ไขระบบให้เสร็จสิ้นและแจ้งความชัดเจนโดยเร็วที่สุด เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในช่วงเทศกาลที่สำคัญที่สุดของปี
ล่าสุด บริษัทเพชรประเสริฐ จำกัด ได้ออกหนังสือถึงผู้โดยสาร ชี้แจงรายละเอียดการจำหน่ายตั๋วโดยสาร โดยยอมรับว่าการสื่อสารก่อนหน้านี้อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน และขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ บริษัทระบุว่า ช่วงวันที่ 31 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2569 ผู้โดยสารยังสามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ตามปกติทุกช่องทาง นอกจากนี้ผู้โดยสารยังซื้อตั๋วโดยสารล่วงได้ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2569 เป็นต้นไป พร้อมยืนยันว่า ยังคงเปิดให้บริการเดินรถตามปกติทุกเที่ยว และผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าไว้แล้ว สามารถเดินทางได้ตามวันเวลาเดิม
พร้อมกันนี้บริษัทได้ลบโพสต์ประชาสัมพันธ์เดิมออกจากทุกช่องทาง เพื่อป้องกันความสับสนของข้อมูล และย้ำจะสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นปัจจุบันมากที่สุด